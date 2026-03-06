<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು</strong>: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡವು ಎಸ್ಎಂಎನ್ ಸ್ಮಾರಕ ಟ್ರೋಫಿಗಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮಾತೃ ಕಪ್ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಮಹಿಳೆಯರ ಬ್ಯಾಸ್ಕೆಟ್ಬಾಲ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 80–37ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ತಂಡವನ್ನು ಮಣಿಸಿ ನಾಕೌಟ್ ಹಂತ ತಲುಪಿತು.</p>.<p>ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡದ ಶೃತಿ ಅರವಿಂದ್ (26 ಅಂಕ) ಮತ್ತು ಬಾಂಧವ್ಯ (25) ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಇತರ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು, ಮೌಂಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಮತ್ತು ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ತಂಡಗಳು ಗೆಲುವಿನೊಂದಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದವು. </p>.<p>ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಗಳ ಫಲಿತಾಂಶ: ನೈರುತ್ಯ ರೈಲ್ವೇಸ್ 80–37ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ವ್ಯಾನ್ಗಾರ್ಡ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧ; ಡಿವೈಇಎಸ್ ಮೈಸೂರು 53–22ರಿಂದ ಎಂಸಿಎಚ್ಎಸ್ ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಮೌಂಟ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ 59–20ರಿಂದ ಕೋರಮಂಗಲ ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ; ಡಿವೈಇಎಸ್ ವಿದ್ಯಾನಗರ 43–23ರಿಂದ ವೈಎಂಎಂಎ ಬಿ.ಸಿ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದವು.</p>.<p>ಬೀಗಲ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ 51–35ರಿಂದ ಕೋಲಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ತಂಡದ ಎದುರು; ಎಚ್ಬಿಆರ್ ಬಿ.ಸಿ 52–43ರಿಂದ ರೋವರ್ಸ್ ಬಿ.ಸಿ ಧಾರವಾಡ ಎದುರು; ರಾಜ್ಮಹಲ್ ಬಿ.ಸಿ 87–42ರಿಂದ ಬೆಂಗಳೂರು ಸ್ಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಬಿ.ಸಿ ಎದುರು ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು. </p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>