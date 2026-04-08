ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮೀನಾಕ್ಷಿ, ಜೈಸ್ಮಿನ್‌ ಲಗ್ಗೆ

<p>ಉಲಾನ್ಬಾತರ್ (ಮಂಗೋಲಿಯಾ, ಪಿಟಿಐ): ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಗಳಾದ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಲಂಬೊರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಹೂಡಾ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ ಬಾಕ್ಸಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಸುರೇಶ್ ಹಾಗೂ ಸಚಿನ್ ಸಿವಾಚ್ ಅವರೂ ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನದೊಂದಿಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಸುತ್ತಿಗೆ ಲಗ್ಗೆ ಇಟ್ಟರು.</p>.<p>ಅದರೊಂದಿಗೆ, ಭಾರತದ ಎಂಟು ಬಾಕ್ಸರ್ಗಳು (ಆರು ಮಹಿಳೆಯರು, ಇಬ್ಬರು ಪುರುಷರು) ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡಲು ಅಣಿಯಾದರು. ಆದರೆ, ಆಕಾಶ್, ಲೋಕೇಶ್, ನರೇಂದ್ರ ಬರ್ವಾಲ್ ಹಾಗೂ ಹರ್ಷ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸೋತು, ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಗುರುವಾರ ಹಾಗೂ ಪುರುಷರ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳು ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p>ಹರಿಯಾಣದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 48 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 4–1ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ತಿಪ್ಸಾಟ್ಚ ಯೊದ್ವಾರಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ‘ಬೌಟ್’ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಸ್ಥಳೀಯ ನೆಚ್ಚಿನ ತಾರೆ ನೊಮುಂದರಿ ಎಂಖ್–ಅಂಗಲನ್ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಸೆಣಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಅವರು 57 ಕೆ.ಜಿ.ಯೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ನಾಲ್ಕರ ಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ 3–2ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನಿಗಿನಾ ಉತ್ಕಮೊವಾ ವಿರುದ್ಧ ರೋಚಕ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದರು. 2022ರ ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದಿರುವ ಜೈಸ್ಮಿನ್ ಅವರು ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಪುನ್ರವೀ ರೆನ್ರೊಸ್ ಎದುರು ಹೋರಾಡಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೋಘ ಆಟ ಮುಂದುವರಿಸಿರುವ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ಪುರುಷರ 75 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 5–0 ಅಂತರದ ಸರ್ವಾನುಮತದ ತೀರ್ಪಿನಿಂದ ಜೋರ್ಡಾನ್ನ ಹುಥೈಫಾ ಇಶಿಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಶ್ವನಾಥ್ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಬಾಕ್ಸರ್, ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಸಂಝಾರ್ ತಾಷ್ಕೆಂಬೆ ಅವರಿಗೆ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 60 ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿರುವ ಸಚಿನ್ ಅವರು 4–1ರಿಂದ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಸಕ್ದಾ ರುವಾಂಥನ್ ವಿರುದ್ಧ ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೆದ್ದರು. ಆದರೆ, ಆಕಾಶ್ (75 ಕೆ.ಜಿ.) 1–4ರಿಂದ ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜಾವೊಖಿರ್ ಅಬ್ದುರಖಿಮೊವ್ ವಿರುದ್ಧ ಪರಾಭವಗೊಂಡರು.</p>.<p>ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ಜಸುರ್ಬೆಕ್ ಯುಲ್ದೊಶೆವ್ ಅವರು 5–0ಯಿಂದ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಏಕಪಕ್ಷೀಯವಾಗಿ ಮಣಿಸಿದರು. ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕಂಚು ವಿಜೇತ ನರೇಂದ್ರ ಅವರು 1–4ರಿಂದ ಚೀನಾದ ಬಯಿಕೆವುಝಿ ಡನಬೀಕೆ ಎದುರು ಪರಾಭವಗೊಂಡರು. ಹರ್ಷ್ ಅವರೂ ಇದೇ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ತಾಜಿಕಿಸ್ತಾನದ ಪರ್ವೀಝ್ ಕಾರಿಮೊವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಬಾಕ್ಸರ್ ಅಲ್ಫಿಯಾ ಪಠಾಣ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 80+ ಕೆ.ಜಿ. ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನೇರವಾಗಿ ಫೈನಲ್ಗೆ ಪ್ರವೇಶ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಸ್ವರ್ಣದ ಪದಕಕ್ಕಾಗಿ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಡೀನಾ ಇಸ್ಲಾಂಬೆಕೊವಾ ಜೊತೆಗೆ ಕಾದಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರೀತಿ ಪವಾರ್ (54 ಕೆ.ಜಿ.), ಪ್ರಿಯಾ (60 ಕೆ.ಜಿ.) ಹಾಗೂ ಅರುಂಧತಿ ಚೌಧರಿ (70 ಕೆ.ಜಿ.) ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260408-51-1826746955</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>