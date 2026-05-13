ಗಮನ ಸೆಳೆದ ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿ

<p>ಮುಗಳಖೋಡ: ಪಟ್ಟಣದಲ್ಲಿ ಹನುಮಾನ್ ದೇವರ ಓಕುಳಿ ಅಂಗವಾಗಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ನಡೆದ ಜಂಗಿ ನಿಕಾಲಿ ಕುಸ್ತಿ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಗಮನಸೆಳೆಯಿತು. ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ 80ಕ್ಕೂ ಅಧಿಕ ಕುಸ್ತಿಪಟು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಹಳಿಂಗಳಿಯ ಸನ್ನಿಧಿ ತೇಲಿ ಹಾಗೂ ಖುಷಿ ಇಚಲಕರಂಜಿ ಎಂಬ ಇಬ್ಬರೂ ಬಾಲಕಿಯರು ಕುಸ್ತಿ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಮಾಜಿ ಶಾಸಕ ಪಿ.ರಾಜೀವ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಚಾಲನೆ ಕೊಟ್ಟರು. ಪುರಸಭೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಜು ನಾಯಿಕ, ಪರಗೌಡ ಖೇತಗೌಡರ, ಚೇತನ ಯಡವಣ್ಣವರ, ಹಾಲಪ್ಪ ಶೇಗುಣಸಿ, ಮಹಾಂತೇಶ ಯರಡೆತ್ತಿ, ವಿಜಯಕಾಂತ, ಉದಯ ನಾಯಿಕ, ಶಿವಬಸು ಕಾಪಸಿ, ಚಂದ್ರಕಾಂತ ನಾಯಿಕ, ದಿಲೀಪ ನಾಯಿಕ, ಯಲ್ಲಾಲಿಂಗ ನಾಯಿಕ, ವಿನಯ ನಾಯಿಕ, ಅಪ್ಪಾಸಾಬ ನಾಯಿಕ, ಮುತ್ತಪ್ಪ ಬಾಳೋಜಿ, ಮಾರುತಿ ಕಳ್ಳಿಗುದ್ದಿ, ಸೂರ್ಯಕಾಂತ ಇದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260513-21-1643681433</p>