ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ: ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದ ಶ್ರೀಶಂಕರ್‌, ಆ್ಯನ್ಸಿ

ಬೆಂಗಳೂರು: ಭಾರತದ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ತಾರೆಗಳಾದ ಮುರಳಿ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಮತ್ತು ಆ್ಯನ್ಸಿ ಸೋಜನ್ ಇ. ಅವರು ಇಲ್ಲಿನ ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿಯ ಮೊದಲ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಂತೆ ಮಿಂಚು ಹರಿಸಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳೂ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದರು. ಎನ್ಸಿಒಇ ತಿರುವನಂತಪುರ ತಂಡವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ ಶ್ರೀಶಂಕರ್ ಅವರು ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 8.15 ಮೀಟರ್ ಸಾಧನೆ ತೋರಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಅವರು ಆರು ಪ್ರಯತ್ನಗಳಲ್ಲಿ ಐದು ಬಾರಿ ಎಂಟು ಮೀಟರ್ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿದರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಶ್ರೇಷ್ಠ (8.41 ಮೀ.) ಸಾಧನೆಯಿಂದ ಕೊಂಚ ದೂರ ಉಳಿದರು. ಬಿಹಾರದ ಸನ್ನಿ ಕುಮಾರ್ (7.90ಮೀ.) ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ಪುರುಷೋತ್ತಮ್ (7.87ಮೀ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ತಂಡದ ಆ್ಯನ್ಸಿ ಮತ್ತು ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ನ ಶೈಲಿ ಸಿಂಗ್ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಏರ್ಪಟ್ಟಿತ್ತು. ಇಬ್ಬರೂ ಮೊದಲ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ 6.54 ಮೀ. ಮತ್ತು 6.52 ಮೀ. ದೂರ ಜಿಗಿದಿದ್ದರು. ನಂತರದ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ದಾಟಲು ಇಬ್ಬರೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಶೈಲಿ ಸಿಂಗ್ ಅವರು 0.2 ಅಂತರದಿಂದ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ರಿಲಾಯನ್ಸ್ನ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಮೌಮಿತಾ ಮಂಡಲ್ (6.37ಮೀ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಹಿಳೆಯರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ನಿತ್ಯಶ್ರೀ ವಿ. 5.50 ಮೀಟರ್ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಜೆಎಸ್ಡಬ್ಲ್ಯು ತಂಡದ ಭುವನಾ ಸರಿಯ ಪಿ. (5.48ಮೀ) ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಎಂ. ಜೆನಿಸ್ತಾ ಶಾನು (5.48 ಮೀ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ನಂತರದ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ಪುರುಷರ ಹೈಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಸರ್ವೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಕುಶಾರ್ (2.23 ಮೀ) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಿಯಾದರು. ಅವರಿಗೆ ಪ್ರಬಲ ಪೈಪೋಟಿ ನೀಡಿದ ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆದರ್ಶ್ ರಾಮ್ (2.23ನೀ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕದ ಜೆಸ್ಸಿ ಸಂದೇಶ್ (2.10 ಮೀ) ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು.

ಇತರ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು (ಕರ್ನಾಟಕದವರು ಮಾತ್ರ)

ಪುರುಷರು
800 ಮೀಟರ್ ಓಟ: ಕಮಲಕಣ್ಣನ್ ಎಸ್ (1ನಿ.48.71ಸೆ)–1, ಕೆ. ಬೋಯಣ್ಣ ಯಶವಂತ್ (1:50.51)–2, ಕಲ್ಯಾಣ್ ಜೆ.ಆರ್. (1:50.95)–3.
200 ಮೀ ಓಟ (ರೇಸ್ ಬಿ): ಪ್ರಸನ್ನಕುಮಾರ್ ವಿರೂಪ್ (21.59ಸೆ)–2.
ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಸಕ್ಲೇನ್ (53.96ಮೀ)–3.
20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ 100 ಮೀ ಓಟ (ರೇಸ್ ಎ): ಎ.ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ (10.71ಸೆ)–2. (ರೇಸ್ ಸಿ) ಪ್ರತೀಕ್ ಡಿ (10.86ಸೆ)–3.

ಮಹಿಳೆಯರು
ಶಾಟ್ಪಟ್: ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಕೆಂಜಾ (11.89ನೀ)–1, ಮಧುರಾ (11.11 ಮೀ)–2, ಮಯೂರಿ ಅರಾಡೆ (10.36 ಮೀ)–3.
ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್: ಭೂಮಿಕಾ ಕೆ.ಎನ್. (12.74ಮೀ)–2.
20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಶಾಟ್ಪಟ್: ಶ್ರೀಮಯಿ ಕುಲಕರ್ಣಿ (10.20 ಮೀ)–2.
100 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಶ್ರೀಯಾ ರಾಜೇಶ್ (13.70ಸೆ)–3.
400 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್: ಪ್ರಜ್ಞಾ ಕೆ. (1ನಿ.02.14)–3.
20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಹೈಜಂಪ್: ಪಲ್ಲವಿ ಪಾಟೀಲ (1.76 ಮೀ)–1, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಎಸ್.ಬಿ. (1.75 ಮೀ)–2.
20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ 3000 ಮೀ ರನ್: ತಮನ್ನಾ (10ನಿ.15.04ಸೆ)–2.
20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ 100 ಮೀ ಓಟ (ರೇಸ್ ಎ): ಲೇಖನಾ ಎಸ್. ಪ್ರಸಾದ್ (12.63ಸೆ)–3.