ಎನ್‌. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ನಿಧನ

ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿ (ಐಒಎ) ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ರಾಮಚಂದ್ರನ್ (77) ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದ ಗುರುವಾರ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ನಿಧನರಾದರು. ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆ ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆಯಿತು.

ಬಿಸಿಸಿಐನ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎನ್. ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್ ಅವರ ಸಹೋದರನಾಗಿರುವ ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು ಭಾರತ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿಯೂ ಕಾರ್ಯ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದರು.

ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರು 2014ರ ಫೆಬ್ರುವರಿಯಿಂದ 2017ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ವರೆಗೆ ಐಒಎ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದರು. ಅವರು 2008ರಿಂದ 2016 ರವರೆಗೆ ವಿಶ್ವ ಸ್ಕ್ವಾಷ್ ಫೆಡರೇಷನ್ನ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಳವಳಿಗೆ ನೀಡಿದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಮಿತಿಯು ರಾಮಚಂದ್ರನ್ ಅವರಿಗೆ 2016ರಲ್ಲಿ 'ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಆರ್ಡರ್' ಗೌರವ ಪ್ರದಾನ ಮಾಡಿತ್ತು.