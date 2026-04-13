ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ: ಚೇನಂಡ ತಂಡಕ್ಕೆ ಭರ್ಜರಿ ಗೆಲುವು

ನಾಪೋಕ್ಲು: ಆತಿಥೇಯ ಚೇನಂಡ ತಂಡವು ಕೊಡವ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 5-0 ಗೋಲುಗಳ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಮಂದನೆರವಂಡ ತಂಡದ ವಿರುದ್ಧ ಭರ್ಜರಿ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿತು.

ಇಲ್ಲಿನ ಚೆರಿಯಪರಂಬುವಿನ ಜನರಲ್ ಕೆ.ಎಸ್.ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೇನಂಡ ತಂಡದ ಧ್ಯಾನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ ಅವಳಿ ಗೋಲು ಹೊಡೆದರೆ, ಸಚಿನ್ ಬೆಳ್ಳಿಯಪ್ಪ, ಚಮನ್ ಮತ್ತು ದಿನೇಶ್ ತಿಮ್ಮಯ್ಯ ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ದಾಖಲಿಸಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯದ ಕಾಣಿಕೆ ನೀಡಿದರು.

ಒಟ್ಟು 6 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಮಬಲದ ಹೋರಾಟ ಕಂಡು ಬಂದು ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾಯಿತು.

ಮಾಪಂಗಡ 3–2ರಿಂದ ಮನೆಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕರ್ತಮಾಡ (ಬಿರುನಾಣಿ) 4-3ರಿಂದ ಕುಟ್ಟಂಡ (ಅಮ್ಮತ್ತಿ) ವಿರುದ್ಧ; ನಾಯಕಂಡ 5-4ರಿಂದ ಮಲ್ಟಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚೊಟ್ಟೆಯಂಡಮಾಡ 6–5ರಿಂದ ಚೆರಿಯಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮೂಕೊಂಡ 3-0ಯಿಂದ ಚೆಕ್ಕೇರ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಮರುವಂಡ 4–2ರಿಂದ ಮನಿಪಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದವು.

ಉಳಿದಂತೆ, ಕೈಬುಲಿರ 1-0ಯಿಂದ ಬೋಳ್ಳೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಅಚ್ಚಪಂಡ 3 -2ರಿಂದ ಪೊನ್ನಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕಂಬಿರಂಡ 5-0ರಿಂದ ಅಲ್ಲುಮಾಡ ವಿರುದ್ಧ; ಕೊಂಡಿರ 2-1ರಿಂದ ಬೇರೆರ ವಿರುದ್ಧ; ಮುಕ್ಕಾಟಿರ ( ಕಡಗದಾಳು ) 3-2 ರಿಂದ ಬಾರಿಯಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಅಲಮೇಂಗಡ 5-0ರಿಂದ ಕರ್ತಮಾಡ (ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿಗೇರಿ) ವಿರುದ್ಧ; ಮಾಲೇಟಿರ (ಕೆದಮುಳ್ಳೂರು) 6-0ರಿಂದ ಅಲ್ಮಚಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚಂದುರ 3-0ರಿಂದ ವಲ್ಲಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಮಳವಂಡ 2-1ರಿಂದ ಬೊಳ್ಳಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊಳಕಾರಂಡ 2-0ಯಿಂದ ಚಿಕ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಬೊಟ್ಟಂಗಡ 1–0ಯಿಂದ ಪುತ್ತರೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಮಂಡೇಟಿರ 2–0 ಬೊಳಿಯಾಡೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಕುಂದೀರ 2–0ಯಿಂದ ಕೋಲಿರ ವಿರುದ್ಧ; ಚೋಯಮಾಡಂಡ 2–1ರಿಂದ ಕೊಕ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಪುಲ್ಲೇರ 2–0ಯಿಂದ ತಾಚಮಂಡ ವಿರುದ್ಧ; ಚಿಂಡಮಾಡ 1–0ಯಿಂದ ಕನ್ನಂಬೀರ ವಿರುದ್ಧ; ಚೋಯಮಾಡಂಡ 2–1ರಿಂದ ಕೊಕ್ಕಂಡ ವಿರುದ್ಧ ಜಯ ಗಳಿಸಿದವು.

ಭಾನುವಾರವಾದ್ದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾಪ್ರೇಮಿಗಳು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಸೇರಿದ್ದರು. ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದವರನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿದರು. ವಿಜೇತ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರು ಮತ್ತು ಅವರ ಬೆಂಬಲಿಗರು ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ಕುಣಿದು ಕುಪ್ಪಳಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ