<p><strong>ಮಂಗಳೂರು:</strong> ಅಮೋಘ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದ ಫೋರ್ಮಿಡೇಬಲ್ಸ್ ತಂಡ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ‘ಗೋಲ್ಡ್’ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿತು.</p>.<p>ಭಾರತ ಬ್ರಿಜ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಸಹಯೋಗದಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ರಿಜ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬೆಂದೂರಿನ ಸೇಂಟ್ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಈ ವಿಭಾಗದ ಮೊದಲ ದಿನ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಮವೆರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ವೇಳೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಮೊದಲ ದಿನ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದ್ದ ಟಾಪ್ರಫ್ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಕುಸಿಯಿತು. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆಯ ತಂಡ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<p>ರಾಜೇಶ್ವರ್ ತಿವಾರಿ, ಸುಮಿತ್ ಮುಖರ್ಜಿ, ಸಾಗ್ನಿಕ್ ರಾಯ್, ಕೌಸ್ತುಭ್, ಸಾಯಂತನ್ ಮತ್ತು ಕೌಸ್ತುಭ್ ಮಿಲಿಂದ್ ಅವರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ಫೋರ್ಮಿಡೇಬಲ್ಸ್ ದಿನದಂತ್ಯಕ್ಕೆ 116.77 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಮವೆರಿಕ್ಸ್ 115.75 ಸ್ಕೋರು ಕಲೆ ಹಾಕಿದೆ. ಇಎಚ್ಎಎ (101.77), ಎಸ್.ಡಿ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ (97.23) ಮತ್ತು ಇಎ ಬ್ರಿಜ್ (94.46) ತಂಡಗಳು ಅಗ್ರ ಐದರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿವೆ.</p>.<p>ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್ಟ್ರಿಕ್ಸ್ 110.42 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದೆ. ಎಂ.ಡಿ ರಾವ್, ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶ್ರೀನಿವಾಸನ್, ನರೇಶ್ ಶಾ ಮತ್ತು ಅವಿನಾಶ್ ಶಾ ಈ ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಾಣಿಜ್ಯ ತೆರಿಗೆ ಇಲಾಖೆ 106.62 ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿದ್ದು ಸೂಪರ್ ಲಕ್ಕಿ (103.52) ಮತ್ತು ಮಿರಾಕಲ್ (100.43) ತಂಡಗಳು ಕೂಡ ಮೂರಂಕಿಯ ಸ್ಕೋರು ಗಳಿಸಿವೆ. ಟಾಪ್ರಫ್ ಬಳಿ 97.07 ಸ್ಕೋರು ಇದೆ.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>