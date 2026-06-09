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ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌: ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಫೋರ್‌ಮಿಡೇಬಲ್ಸ್

ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಓವರ್‌ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ತಂಡ ಮುನ್ನಡೆ
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
​ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವಾರ್ತೆ
Published : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:12 IST
Last Updated : 9 ಜೂನ್ 2026, 15:12 IST
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ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನೋಟ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್
ಮಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಬ್ರಿಜ್ ಚಾಂಪಿಯನ್‌ಷಿಪ್‌ನ ಗೋಲ್ಡ್‌ ಮತ್ತು ಸಿಲ್ವರ್ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ನೋಟ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಚಿತ್ರ : ಫಕ್ರುದ್ದೀನ್ ಎಚ್
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