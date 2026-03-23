ಭುವನೇಶ್ವರದ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಚೊಚ್ಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌

ಭುವನೇಶ್ವರ: ಚೊಚ್ಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಆತಿಥ್ಯಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿನ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣ ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. ಕೂಟವು ಮಂಗಳವಾರ ಆರಂಭವಾಗಲಿದ್ದು, 2028ರ ವಿಶ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಸಿದ್ಧತೆ ನಡೆಸಲು ಭಾರತದ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಿಗೆ ೀ ಕೂಟ ವೇದಿಕೆಯಾಗಲಿದೆ.

ಕ್ರೀಡಾಂಗಣವು 2024ರಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆಯಾದರೂ, ಇದೇ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ. ಎರಡು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸೀನಿಯರ್ಸ್ ಹಾಗೂ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಪುರುಷರು ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ತಲಾ 11ರಂತೆ ಒಟ್ಟು 22 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರಲಿವೆ. 300 ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

100 ಮೀ. ಹಾಗೂ 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಅವರು 60 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿರುವ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಿತ್ರವೇಲ್ ಅವರು ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಅಫ್ಸಲ್ (800 ಮೀ. ಓಟ) ಹಾಗೂ ಸರ್ವೇಶ್ ಅನಿಲ್ ಕುಶಾರೆ (ಹೈಜಂಪ್) ಅವರು ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿರುವ ಖ್ಯಾತನಾಮ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು.

2028ರ ಏಷ್ಯನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಅನ್ನೂ ಇದೇ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸುವ ಕಾರಣ, ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ಈ ಕೂಟವು ಲೋಪದೋಷಗಳನ್ನು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳಲು ನೆರವಾಗಲಿದೆ.

ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳ ಅಸಮಾಧಾನ:

'ಅಂತೂ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಕೂಟ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವುದು ಖುಷಿಯ ವಿಚಾರ. ಆದರೆ, ಏಷ್ಯನ್ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ (ಫೆ.6ರಿಂದ 8) ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ (ಮಾರ್ಚ್ 20ರಿಂದ 22) ಕೂಟಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಮುಗಿದಿವೆ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕೂಟವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಅರ್ಥವಿಲ್ಲ' ಎಂದು ಅನುಭವಿ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಒಬ್ಬರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಒಳಾಂಗಣ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಬದಲು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಕೂಟಗಳಿಗೆ (ಹೊರಾಂಗಣ) ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯಲು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡುವೆ' ಎಂದರು. ಇನ್ನೂ ಕೆಲವು ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಈ ಕೂಟದ ಬದಲಿಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ 1ರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸುವುದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.

ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ಇರಲಿವೆ?

60 ಮೀ. 400 ಮೀ. 800 ಮೀ. 1500 ಮೀ. 3000 ಮೀ. ಓಟ 60 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ ಹೈಜಂಪ್ ಲಾಂಗ್ ಜಂಪ್ ಟ್ರಿಪಲ್ ಜಂಪ್ ಶಾಟ್ಪಟ್ ಹಾಗೂ ಪೋಲ್ ವಾಲ್ಟ್ ಇವು ಕೂಟದಲ್ಲಿರುವ 11 ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು.

ಸುರಕ್ಷತಾ ಮಿತಿಗಳಿಂದಾಗಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ಎಸೆತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳಿಗೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಿಲ್ಲ. ಹೀಗಾಗಿ ಜಾವೆಲಿನ್ ತಾರೆ ನೀರಜ್ ಚೋಪ್ರಾ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೀಪಲ್ ಚೇಸರ್ ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಬ್ಳೆ ಅವರು ಭಾಗವಹಿಸುತ್ತಿಲ್ಲ.