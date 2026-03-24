ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ

<p><strong>ಭುವನವೇಶ್ವರ (ಪಿಟಿಐ):</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಸಿ. ಅವರು ಚೊಚ್ಚಲ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಸ್ನ ಎರಡನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ತಮ್ಮ ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ವೇಗದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಉನ್ನತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಒಂದು ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳವಾರ 3,000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ‘ಚಿನ್ನದ ಓಟ’ ಓಡಿದ್ದ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಎರಡನೇ ದಿನ ತಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ರೇಸ್ ಆದ 1,500 ಮೀ. ಓಟವನ್ನು 4ನಿ.34.31 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು. ಮಂಡ್ಯದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಸೀನಿಯರ್ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಇದೇ ಮೊದಲ ಸಲ ಎರಡು ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಬೆಂಗಳೂರಿನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಶ್ರೇಷ್ಠತಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲಿ ಒ.ಪಿ.ಜೈಶಾ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವ 22 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಿಯಾಂಕಾ ಅವರು ಏಷ್ಯಾ 23 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕೂಟ ಜುಲೈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 60 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ, 21 ವರ್ಷದ ಉನ್ನತಿ ಅಯ್ಯಪ್ಪ ಅವರು ‘ಪೋಟೊ ಫಿನಿಷ್’ನಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿಗೆ ಸಮಾಧಾನಪಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಹರಿತಾ ಭದ್ರಾ 7.32 ಸೆ.ಗಳೊಡನೆ ಮೊದಲಿಗರಾದರೆ, ಉನ್ನತಿ 7.46 ಸೆ. ತೆಗೆದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇದಕ್ಕೆ ಮೊದಲು, ಮೊದಲ ಸಲ 400 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಉನ್ನತಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಸಲೋನಿ ನಾಗರ್ (53.73 ಸೆ.) ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದರು. ಉನ್ನತಿ 56.45 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಓಟ ಕ್ರಮಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಅನಿಮೇಶ್ ಅನರ್ಹ:</strong></p>.<p>60 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಸ್ಪ್ರಿಂಟರ್ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ರೀಗನ್ ಜಿ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದು ದಿನದ ವಿಶೇಷ ಎನಿಸಿತು.</p>.<p>ಪಂಜಾಬ್ನ ವೇಗದ ಓಟಗಾರ ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ 60 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಅವಧಿಯೊಳಗೆ ಓಡಿದರು. ಆದರೆ ಈ ರೇಸ್ ಗೆಲ್ಲುವ ನೆಚ್ಚಿನ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಅವರು ನಾಟಕೀಯ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅನರ್ಹಗೊಂಡರು.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿರುವ 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಓಟಗಾರ ತಮ್ಮ ಮೊದಲ ಒಳಾಂಗಣ ರೇಸ್ಅನ್ನು 6.60 ಸೆ.ಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಮಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ದಾಖಲೆ ಇಳಾಕಿಯಾ ದಾಸನ್ (6.67 ಸೆ., 2018ರಲ್ಲಿ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಆದರೆ ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಫೆಡರೇಷನ್, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಳಾಂಗಣ ದಾಖಲೆಗಳ ಅಧಿಕೃತ ಪಟ್ಟಿ ಹೊಂದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ರೇಸ್ ಮೂರು ಬಾರಿ ‘ಫಾಲ್ಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್’ ಕಂಡು ಸ್ಥಳೀಯರೇ ಆದ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಟಗಾರ ಅನಿಮೇಶ್ ಕುಜೂರ್ ಅನರ್ಹರಾಗಬೇಕಾಯಿತು. 100 ಮೀ. ಮತ್ತು 200 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಅನಿಮೇಶ್ ನಿರಾಶೆಯಿಂದ ಒಳಾಂಗಣ ತೊರೆದರು. ಆ ವೇಳೆ ಕಳಿಂಗ ಕ್ರೀಡಾ ಸಂಕೀರ್ಣ ಮೌನವಾಯಿತು.</p>.<p>ಒಡಿಶಾದ ಲಾಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಭೋಯಿ (6.65 ಸೆ.) ಮತ್ತು ಹರಿಯಾಣದ ನುಝ್ರತ್ (6.71 ಸೆ.) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡು ಮತ್ತು ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರಂತೆ ಒಡಿಶಾದ ದಂಡಪತಿ ಮೃತ್ಯಮ್ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದ ನೇಹಲ್ ಸಾಗರ್ ಅವರೂ ಸಹ ಅನರ್ಹಗೊಂಡರು.</p>.<p>‘ಅನಿಮೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಪ್ರತಿಭಟನಾರ್ಥ ಓಟಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ನೀಡಬೇಕಿತ್ತು. ನನಗೆ ಆಗ ಕಠಿಣ ಸ್ಪರ್ಧೆ ಎದುರಾಗುತಿತ್ತು’ ಎಂದು ಗುರಿಂದರ್ವೀರ್ ಓಟದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಗುರಿಂದರ್ ಅವರು 2025ರ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ 100 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು. ಆದರೆ ನಂತರ ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಲು ವಿಫಲರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸಿ.ರೀಗನ್ ಅವರು ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್ನಲ್ಲಿ 5.30 ಮೀ. ಜಿಗಿದು ಒಳಾಂಗಣ ದಾಖಲೆ ಸುಧಾರಿಸಿದರು. 25 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರೀಗನ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ (ಒಳಾಂಗಣ ಮತ್ತು ಹೊರಾಂಗಣ ಸೇರಿ) 5.40 ಮೀ. ದಾಟಲು ಯತ್ನಿಸಿದರು. ಆದರೆ ಯಶಸ್ಸು ಪಡೆಯಲಿಲ್ಲ. ಮಧ್ಯ ಪ್ರದೇಶದ ದೇವ್ ಮೀನಾ (5.40 ಮೀ.) ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ವೀರ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>