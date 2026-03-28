ಮಂಗಳೂರು: ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಸುರೇಶ್ ಬಿ. ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಪರೀದಾ ಶನಿವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಪುರುಷರ 120 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ 84 ಕೆಜಿ+ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಕಶಾರ್ಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನಗರದಲ್ಲಿ ಅಯೋಜಿಸಿದ್ದ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಸುರೇಶ್ ಎರಡು ದಾಖಲೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. 802.5 ಕೆಜಿ ಎತ್ತಿದ ಅವರು ಒಟ್ಟು ಭಾರದಲ್ಲೂ 355 ಕೆಜಿಯೊಂದಿಗೆ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 285 ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ 162.5 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತಿದರು. ಪದಕ ಗೆಲ್ಲಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದೇ ಇದ್ದರೂ ರಾಜಸ್ತಾನದ ಪ್ರಭ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಸಂಧು ಸ್ಕ್ವಾಟ್ನಲ್ಲಿ 330 ಕೆಜಿಯೊಂದಿಗೆ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. ನವದೆಹಲಿಯ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ 790 ಕೆಜಿ (ಸ್ಕ್ವಾಟ್ 285, ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ 187.5, ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ 317 ಕೆಜಿ) ಎತ್ತಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರೆ, ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಮಯಂಕ್ ಜೋಶಿ (786 ಕೆಜಿ; ಸ್ಕ್ವಾಟ್ 321, ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ 152.5, ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ 312.5) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಆಕಾಂಕ್ಷಾ ಒಟ್ಟು 478.5 ಕೆಜಿ (ಸ್ಕ್ವಾಟ್ 211, ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ 95, ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ 172.5) ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ವ್ಕಾಟ್ ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಾಧನೆ ದಾಖಲೆ ಆಯಿತು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಕರೋಲಿನ್ ಪೆಟ್ಸಿ (ಒಟ್ಟು 472.5ಕೆಜಿ) ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಆಮೋದಿನಿ ರಾಮಕೃಷ್ಣನ್ (ಒಟ್ಟು 460ಕೆಜಿ) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 84 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಸುಮಿತಾ ಮರಿಕ್ (ಒಟ್ಟು 435 ಕೆಜಿ) ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಅಸ್ಸಾಂನ ಕುಕಿ ಬೋರಾ (427.5 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಒಡಿಶಾದ ರಾಜಸ್ಮಿತಾ ಸಾಹು (425ಕೆಜಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು.