ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕುಸ್ತಿ: ರಾಜ್ಯದ ಹನುಮಂತಗೆ ಚಿನ್ನ

ಸಂಭಾಜಿನಗರ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ), (ಪಿಟಿಐ): ಕರ್ನಾಟಕದ ಹನುಮಂತ ವಿಠ್ಠಲ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ್ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ 17 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಕುಸ್ತಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಬಾಗಲಕೋಟೆಯ ಹನುಮಂತ 92 ಕೆ.ಜಿ. ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ವಿಭಾಗ ದಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ.

ದಾವಣಗೆರೆಯ ಕ್ರೀಡಾ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿನೋದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರಿಂದ ತರಬೇತಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ತಂದೆ ವಿಠ್ಠಲ ಕೆಂಪಣ್ಣನವರ್ ಸಹ ಕುಸ್ತಿಪಟುವಾಗಿದ್ದು, ಕರ್ನಾಟಕ ಕೇಸರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪಡೆದಿದ್ದರು.

ಹರಿಯಾಣ ಮೇಲುಗೈ: ಮೂರು ದಿನಗಳ ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಹರಿಯಾಣದ ಕುಸ್ತಿಪಟುಗಳು ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗ (215) ಮತ್ತು ಪುರುಷರ ಫ್ರೀಸ್ಟೈಲ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ (205) ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗ್ರೀಕೊ ರೋಮನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸಸ್ ಕ್ರೀಡಾ ನಿಯಂತ್ರಣ ಮಂಡಳಿ (136 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಿದರು.

ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ