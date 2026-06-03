ನೇಷನ್ಸ್‌ ಕಪ್‌ ಹಾಕಿ: ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲೀಮಾ ಸಾರಥ್ಯ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಇದೇ 15ರಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಗೆ 20 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಭಾರತ ತಂಡವನ್ನು ಮಂಗಳವಾರ ಪ್ರಕಟಿಸಲಾಗಿದೆ. ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ನಾಲ್ಕು ಸ್ನೇಹಪರ ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿ ಆಡಲು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದ ತಂಡವನ್ನೇ ಬಹುತೇಕ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳ ಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಬಲಜೀತ್ ಕೌರ್ ಹಾಗೂ ಹೀನಾ ಬಾನೊ ಅವರನ್ನು ಕೈಬಿಡಲಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಟೂರ್ನಿಯು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಇದೇ 15ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಭಾರತ ತಂಡವು ಜಪಾನ್, ಅಮೆರಿಕ ಹಾಗೂ ಉರುಗ್ವೆ ತಂಡಗಳೊಂದಿಗೆ ಎ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿದೆ. ಆತಿಥೇಯ ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್, ಚಿಲಿ, ಕೊರಿಯಾ ಹಾಗೂ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ತಂಡಗಳು ಬಿ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿವೆ.</p>.<p>ಭಾರತ ತಂಡವು ಇದೇ 15ರಂದು ಅಮೆರಿಕ ವಿರುದ್ಧ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸ ಲಿದೆ. 16ರಂದು ಜಪಾನ್ ವಿರುದ್ಧ ಹಾಗೂ 18ರಂದು ಉರುಗ್ವೆ ಎದುರು ಸೆಣಸಲಿದೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಜಯಿಸಿ, ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ತವಕದಲ್ಲಿ ಭಾರತ ತಂಡವಿದೆ. ಈಚೆಗೆ, ಚಿಲಿ ಪ್ರವಾಸದಲ್ಲಿ 2–2 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿದ್ದ ಭಾರತವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸರಣಿಯನ್ನೂ 2–2ರಲ್ಲಿ ಸಮಬಲ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದೆ. ಬಲಿಷ್ಠ ತಂಡಗಳ ಎದುರು ಸ್ಥಿರ ಪ್ರದರ್ಶನ ತೋರಿರುವುದು ತಂಡದಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-4-31522137</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>