ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್‌ ಹಾಫ್‌ ಮ್ಯಾರಥಾನ್: ನೂತನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ಗುಲ್ವೀರ್

ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತದ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟಗಾರ ಗುಲ್ವೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವಿಶ್ವಪ್ರಸಿದ್ಧ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಸಿಟಿ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. ಆ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಕ್ರೀಡಾಬಾಳ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ಸ್ಥಾಪಿಸಿದರು.

ಭಾನುವಾರ ನಡೆದ ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ (21.1 ಕಿಲೋಮೀಟರ್) ಸೇನೆಯ ಓಟಗಾರನಾದ ಗುಲ್ವೀರ್ ನಿಗದಿತ ದೂರವನ್ನು 59 ನಿಮಿಷ 42 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಪೂರೈಸಿದರು. ಇದು ಭಾರತದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯೂ ಆಯಿತು. ದಕ್ಷಿಣ ಆಫ್ರಿಕಾದ ಅಡ್ರಿಯಾನ್ ವೈಲ್ಡ್ಶುಟ್ 59:30 ಕಾಲಾವಧಿಯೊಡನೆ ಮೊದಲ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರೆ, ಮೊರಾಕೊ ಸಂಜಾತ ಅಮೆರಿಕದ ಓಟಗಾರ ಝೌಹರ್ ತಲ್ಬಿ (59:41) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಅವಿನಾಶ್ ಸಾಬ್ಳೆ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿತ್ತು. ಅವರು 2020ರ ಡೆಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಮ್ಯಾರಥಾನ್ನಲ್ಲಿ 1:00:30 ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಗುರಿತಲುಪಿದ್ದರು.

27 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಲ್ವೀರ್ ದೂರ ಅಂತರದ ಓಟದಲ್ಲಿ ಹಲವು ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 3,000 ಮೀ. ಓಟ, 25 ಕಿ.ಮೀ. ರೋಡ್ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2022ರ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ನಲ್ಲಿ 10,000 ಮೀ. ಓಟದಲ್ಲಿ ಪದಕ ವಿಜೇತರಾದ ಅವರು 5,000 ಮೀ. ಮತ್ತು 10,000 ಮೀ. ಓಟಗಳಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯ ಗೌರವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ದಕ್ಷಿಣ ಕೊರಿಯಾದ ಗುಮಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ 5,000 ಮೀ. ಮತ್ತು 10,000 ಮೀ. ಓಟಗಳೆರಡರಲ್ಲೂ ಜಯ ಸಾಧಿಸಿದ್ದರು.

'ಈಗ ಫಿಟ್ ಆಗಿದ್ದೇನೆ. ಮುಂಬರುವ ಪ್ರಮುಖ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ರೇಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಮೆರಿಕದ ಕೊಲರಾಡೊ ಸ್ಪ್ರಿಂಗ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ನೆಲಸಿದ್ದಾರೆ.