100 ಮೀ: ನಿಪಮ್ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ

ತುಮಕೂರು: ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಓಟಗಾರ್ತಿ ನಿಪಮ್ ಅವರು ತುಮಕೂರಿನಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ 24ನೇ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 100 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮತ್ತು ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಚಿನ್ನದ ಸಾಧನೆ ಮೆರೆದರು.

ಕರ್ನಾಟಕ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಮತ್ತು ಭಾರತ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ (ಎಎಫ್ಐ) ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಿಪಮ್ 11.53 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಅಭಿನಯ ರಾಜರಾಜನ್ (11.54ಸೆ) ಅವರು ಕೊಚ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಮುರಿದರು. ಅಲ್ಲದೆ, ದ್ಯುತಿ ಚಂದ್ (11.63ಸೆ) ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯನ್ನೂ ತನ್ನ ಹೆಸರಿಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿಕೊಂಡರು. ದ್ಯುತಿ 2014ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ ಕೂಟ ದಾಖಲೆ ಬರೆದಿದ್ದರು.

ಎಎಫ್ಐ ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದ ಮಾನದಂಡವನ್ನು (11.79ಸೆ) ಪೂರೈಸಿದ ನಿಪಮ್, ಏಷ್ಯನ್ 20 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಈ ಕೂಟವು ಮೇ 28ರಿಂದ 31 ರವರೆಗೆ ಹಾಂಗ್ಕಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿದೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಭಾವನಾ ಜಿ. (11.87ಸೆ), ಗುಜರಾತ್ನ ಕಾಜಲ್ ಹೀರಾಬಾಯಿ (11.88ಸೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳಿಗೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು.

ಪುರುಷರ 100 ಮೀಟರ್ನಲ್ಲಿ ರಿಲಯನ್ಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ವೇಗದ ಓಟಗಾರನಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದರು. ಅವರು 10.41 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿಬ್ (10.523ಸೆ) ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ ಅನ್ಶು ರಜಾಕ್ (10.524ಸೆ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಗೆದ್ದರು.

ಫಲಿತಾಂಶಗಳು: ಪುರುಷರು: 100 ಮೀ. ಓಟ: ಅಭಯ್ ಸಿಂಗ್ (ಕಾಲ: 10.41 ಸೆ, ರಿಲಯನ್ಸ್)–1, ಯುವರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ (ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರ)–2, ಅನ್ಶು ರಜಾಕ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–3.

5000 ಮೀ ಓಟ: ದಿನೇಶ್ (ಕಾಲ: 14.36 ಸೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–1, ರವಿ ಯಾದವ್ (ಚಂಡೀಗಢ)–2, ಗುರ್ಪ್ರೀತ್ ಕಂಬೋಜ್ (ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)–3.

ಮಹಿಳೆಯರು: 100 ಮೀ.: ನಿಪಮ್ (ಕಾಲ: 11.53 ಸೆ, ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶ)-1, ಭಾವನಾ ಜಿ. (ತಮಿಳುನಾಡು)–2, ಕಾಜಲ್ ಹೀರಾಬಾಯಿ (ಗುಜರಾತ್)–3.

5000 ಮೀ. ಓಟ: ಮುಸ್ಕಾನ್ (ಕಾಲ: 16.42 ಸೆ, ಹರಿಯಾಣ)–1, ಸೋನಮ್ ಪರಮಾರ್ (ಐಒಸಿಎಲ್)–2, ಸಾಕ್ಷಿ ಭಂಡಾರಿ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ)–3.

ಡಿಸ್ಕಸ್ ಥ್ರೋ: ಅಮಾನತ್ ಕಂಬೋಜ್ (ದೂರ: 52.27 ಮೀ, ಪಂಜಾಬ್)–1, ರಿದ್ಧಿ (ಹರಿಯಾಣ)–2, ಸುಪ್ರಿಯಾ ಅತ್ತರಿ (ಎನ್ಸಿಒಇ)–3.

ಪೋಲ್ವಾಲ್ಟ್: ಬಿ. ಸೌಂದರ್ಯಾ (ಎತ್ತರ: 3.60 ಮೀ, ತಮಿಳುನಾಡು)–1, ಚುಕಿ ಬಿರ್ದಾ (ರಾಜಸ್ಥಾನ)–2, ಶೃತಿ ರಥೌರ್ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶ)–3.

ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ, ಸಿರಿಂಜ್ ಪತ್ತೆ

ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಜೂನಿಯರ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ನಡೆಯತ್ತಿರುವ ನಗರದ ಜಿಲ್ಲಾ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಸೂಜಿ, ಸಿರಿಂಜ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿವೆ.

ಗೃಹ ಸಚಿವ ಜಿ.ಪರಮೇಶ್ವರ ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೆ ಚಾಲನೆ ನೀಡಿದರು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ನಂತರ ಸೂಜಿ, ಸಿರಿಂಜ್ ಪತ್ತೆಯಾಗಿದ್ದು, ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದು ಸೇವನೆ ಮಾಡಿರುವ ಬಗ್ಗೆ ಶಂಕೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿದೆ.

'ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದ ಶೌಚಾಲಯದಲ್ಲಿ ಉದ್ದೀಪನ ಮದ್ದಿನ ಸಿರಿಂಜ್ಗಳು ಸಿಕ್ಕಿವೆ. ಇದನ್ನು ಯಾರು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳನ್ನು ತಪಾ