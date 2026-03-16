<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಪ್ಯಾರಾ ಹೈಜಂಪ್ ಪಟು ನಿಶಾದ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಓಪನ್ ಜಂಪ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ, ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ (2.10 ಮೀ.) ಪಡೆದರು. ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ ಆಗಿಯೂ, ಈ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಇತರ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳಂತೆಯೇ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಿಳಿದಿದ್ದು ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯಿತು.</p>.<p>ಹಿಮಾಚಲ ಪ್ರದೇಶದ 26 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ನಿಶಾದ್ ಅವರು ನಗರದ ಅಂಜು ಬಾಬಿ ಜಾರ್ಜ್ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರತಿಷ್ಠಾನದ ಮೈದಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 2.10 ಮೀ. ಜಿಗಿದರು.</p>.<p>ಪ್ಯಾರಾಲಿಂಪಿಕ್ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ವಿಜೇತ ನಿಶಾದ್ ಅವರು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪ್ರಿಕ್ಸ್ ಕೂಟದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಹೀಗಾಗಿ, ಪೂರ್ವಭಾವಿ ಅಭ್ಯಾಸಕ್ಕೆಂದು ಅವರು ಈ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು ಎನ್ನಲಾಗಿದೆ.</p>.