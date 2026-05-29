ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್‌: ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕಿಳಿದ ಗುಕೇಶ್

ಓಸ್ಲೊ: ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರು ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ನಾಲ್ಕನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಅಮೋಘ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಈ ಸೋಲಿನೊಡನೆ ಗುಕೇಶ್ ಆರು ಆಟಗಾರರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುರುವಾರ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸರಿದರು.

ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್'ನಲ್ಲಿ (ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ಸೋಲಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಆರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ ಅವರು ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರಿಗೆ 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್'ನಲ್ಲಿ ಸೋತರೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ. ಇರಾನ್ ಸಂಜಾತ ಫ್ರಾನ್ಸ್ ಆಟಗಾರ ಎಂಟೂವರೆ ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ 5.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ 4.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಕೀಮರ್ 4 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಗುಕೇಶ್ 3.3 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ತವರಿನ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಏಳು ಬಾರಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ನಿಧಾನಗತಿಯ ಆರಂಭದ ಬಳಿಕ ಚೇತರಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದು ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.

ಸತತ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕುಗ್ಗಿರುವ ಗುಕೇಶ್, ಸಭಾಂಗಣದ ಬದಿಯ ದ್ವಾರದಿಂದ ಹೊರನಡೆದರು. ಅವರ ಹಸ್ತಾಕ್ಷರಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಯುವ ಅಭಿಮಾನಿಗಳಿಗೆ ನಿರಾಶೆಯಾಯಿತು. ಗುಕೇಶ್ ಗುರುವಾರ 20ನೇ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು. ಟೂರ್ನಿಗೆ ಶುಕ್ರವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ದಿನವಾಗಿತ್ತು.

'ಮೊದಲ ಮೂರು ದಿನ ಕೆಟ್ಟದಾಗಿ ಆಡಿದ ಬಳಿಕ ಸುಧಾರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾಲಾವಕಾಶ ಕಡಿಮೆಯಿತ್ತು. ಗುರುವಾರ ನನಗೆ ಅಂಥ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳೇನೂ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಓಪನಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ರೀತಿಯಿಂದ ಖುಷಿಯಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು. ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಗಳ ವೇಳೆ ಮಾಡಿದಂತೆ ಈ ಬಾರಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಟೇಬಲ್ ಗುದ್ದಲಿಲ್ಲ. ಮೇಲುಗೈ ಪಡೆದ ನಂತರ ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಆಡಿ ಗೆಲುವನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿದರು.

ಕೀಮರ್ಗೆ 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್' ದುಃಸ್ವಪ್ನದಂತೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆ. ಅವರು ನಾಲ್ಕು ಸತತ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ನಲ್ಲೂ ಸೋತಿದ್ದಾರೆ.

ದಿವ್ಯಾಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದಿನ ಮೂರು ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಆರ್ಮ್ಗಡೆನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಈ ಬಾರಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ (ಉಕ್ರೇನ್, 5.5) ವಿರುದ್ಧ ಅದೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ 5.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಇತರ ಇಬ್ಬರೊಂದಿಗೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.

ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ (7 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಚೀನಾದ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (4) ಅವರನ್ನು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಹಂಪಿ (3) ಅವರ ಪರದಾಟ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಅವರು ಈ ಬಾರಿ ಚೀನಾದ ಝು ಜಿನೆರ್ (5.5) ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.