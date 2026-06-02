ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಭಾರತದ ನಾಲ್ವರಿಗೂ ನಿರಾಸೆ

<p><strong>ಓಸ್ಲೊ:</strong> ಭಾರತದ ನಾಲ್ಕೂ ಮಂದಿ, ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಆರನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ಹಳಿಗೆ ಮರಳಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತೆ ನಿರಾಶೆ ಅನುಭವಿಸಿದರು. ಅವರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಆರ್,, ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡರು.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ನಂಬರ್ ವನ್ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಸಕಾಲದಲ್ಲಿ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುತ್ತಿದ್ದು, ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ (10) ಅವರಿಗೆ ಸೋಲುಣಿಸಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ನಾರ್ವೆಯ ಆಟಗಾರ ಈಗ ಏಳೂವರೆ ಅಂಕ ಕಲೆಹಾಕಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ (11.5) ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (6) ಅವರನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣ ಮೂರು ಅಂಕ ಬಾಚಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು. ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (8) ಅವರು ಗುಕೇಶ್ (6.5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಸುತ್ತುಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ.</p>.<p>ದಿವ್ಯಾಗೆ ನಿರಾಸೆ: ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (8.5) ಅವರು ಐದು ಬಾರಿಯ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಚೀನಾದ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ ಅವರಿಗೆ (8) ಸೋತರು.</p>.<p>ಕಜಾಕಸ್ಥಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ (9.5) ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ (5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em></p>