ಓಸ್ಲೊ: ಭಾರತದ ತಾರಾ ಆಟಗಾರರಾದ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡರು. ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್'ನಲ್ಲಿ (ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ಗುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರೆ, ಅಮೋಘ ಲಯದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ಪರಾಭವಗೊಳಿಸಿದರು.

ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಮಂಗಳವಾರ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಹಿನ್ನಡೆಯ ಭೀತಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಜರ್ಮನಿಯ ಪ್ರತಿಭೆ, 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ವಿರುದ್ಧ 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್'ನಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಕಟ

ಪಾದದ ತೀವ್ರ ನೋವಿಗೆ ದಪ್ಪ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಸುತ್ತಿಕೊಂಡರೂ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲದ ಸಂಕಲ್ಪಶಕ್ತಿಯಿಂದ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅಲಿರೇಝಾ ಎರಡು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಗೆಲುವುಗಳೊಡನೆ 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಆಟಗಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಮತ್ತು ಗುಕೇಶ್ ತಲಾ 2.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಸ್ಥಳೀಯ ಆಟಗಾರ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ತಲಾ 1.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯಾಗುವ ಹಾಗೆ, ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರು ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ 'ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ, ತಮ್ಮ ರೇಟಿಂಗ್ಗೆ ಅರ್ಹವಾಗಿರುವಷ್ಟು ಪ್ರಬಲರಾಗಿದ್ದಾರೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ತಮಗೆ ಸಂಶಯವಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ಸೋಲಿನಿಂದ ಕಂಗೆಟ್ಟಂತೆ ಕಂಡುಬಂದ ಗುಕೇಶ್ ಅವರಿಗೆ ಕಡ್ಡಾಯ ಪ್ರಸಾರ (ಮಾಧ್ಯಮ ಸಂವಾದ) ಕರ್ತವ್ಯದ ನಂತರ ಹತಾಶೆ ಮುಚ್ಚಿಡಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ಪಂದ್ಯದ ತಾಣದಿಂದ ಹೊರಟಾಗ ಸಿಟ್ಟು, ನಿರಾಶೆ ಅವರ ಮುಖದಲ್ಲಿ ಕಂಡಿತು.

ದಿವ್ಯಾಗೆ ಜಯ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ, ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಅವರು 3 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ ಯಶಸ್ಸಿನ ಓಟ ಮುಂದುವರಿಸಿ ಚೀನಾದ ಝ ಜಿನೆರ್ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಅವರು 4.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳೊಡನೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ (2.5), ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (2) ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ಮೂಲಕ ಬದಿಗೊತ್ತಿದರು. ಹಂಪಿ (1 ಪಾಯಿಂಟ್) ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.