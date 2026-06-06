ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿ: ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮೂವರ ಪೈಪೋಟಿ

<p>ಓಸ್ಲೊ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ 9ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸ್ವದೇಶದ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲೇ ಅಧಿಕಾರಯುತ ಜಯಗಳಿಸಿದರು. ಇನ್ನೊಂದು ಸುತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.</p>.<p>ಒಂದು ಕಡೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಹಿನ್ನಡೆ ಮುಂದುವರಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ 15 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. 15.5 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿರುವ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರದಾಗಲಿದೆ. ಸೊ, ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ (14.5) ಅವರಿಗೂ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಅವಕಾಶ ಜೀವಂತವಾಗಿದೆ. ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಸೊ, ಅಲಿರೇಝಾ ಸಹ ಈ ಹಿಂದೆ ನಾರ್ವೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ 14ನೇ ನಡೆಯನ್ನು ಹೊಸ ಯೋಚನೆಯೊಡನೆ ಇರಿಸಿದರು. ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿಯಾಗಿ ಗುಕೇಶ್ ಇಟ್ಟ ನಡೆ ಅಷ್ಟೇನೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಕೆಲವೇ ನಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಎದುರಾಳಿಯ ರೂಕ್ ಪಡೆದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದರು. ಗುಕೇಶ್ (8) ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಇದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ (10) ಅವರನ್ನು ‘ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್’ನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (11) ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರುವ ಸೋ ಅವರು ಅಲಿರೇಝಾ ಅವರಿಗೆ ಮುಖಾಮುಖಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡೂ ಪಂದ್ಯಗಳು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗಿವೆ.</p>.<p>ಬಿಬಿಸಾರಾಗೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ (16.5 ಅಂಕ) ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸುತ್ತು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು. ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಬ್ಲಿಟ್ಝ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿರುವ ಅವರು ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ 2025ರ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ (12) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರೂ ಅದರಿಂದ ಅವರ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವು ಕೊನೆಯ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೂ ಅಬಾಧಿತವಾಗಿ ಉಳಿಯಲಿದೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (10) ಅವರು ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಝು ಜಿನೆರ್ (13) ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು. ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ (9) ಅವರು ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಚೀನಾದ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (10.5) ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260606-51-1141303436</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>