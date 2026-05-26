ಓಸ್ಲೊ: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಗುಕೇಶ್ ಅವರು ಸುದೀರ್ಘ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ಅವರನ್ನು 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್' ಮೂಲಕ ಸೋಲಿಸಿದರು. ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರೂ ಸಹ 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್' ಮೂಲಕ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.

ಈ ಟೂರ್ನಿಯ ನಿಯಮಗಳ ಪ್ರಕಾರ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಶ ಪಡೆಯಲು ಅಲ್ಪಾವಧಿಯ ಆಟ 'ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್' (ಸಡನ್ಡೆತ್ ಟೈಬ್ರೇಕರ್) ಆಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಬಿಳಿ ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವವರಿಗೆ 10 ನಿಮಿಷ, ಕಪ್ಪುಕಾಯಿಗಳನ್ನು ನಡೆಸುವವರಿಗೆ ಏಳು ನಿಮಿಷ ಅವಧಿಯಿರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಡ್ರಾಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಒಂದೊಮ್ಮೆ ಡ್ರಾ ಆದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಆಟಗಾರ ವಿಜಯಿಯೆನಿಸುತ್ತಾನೆ.

ಇಲ್ಲಿನ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ಡೈಕ್ಮನ್ ಬ್ಯೋವಿಕಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಈ ಟೂರ್ನಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭವಾಯಿತು. ಗುಕೇಶ್ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡರೂ ಅದರಿಂದ ಪಾರಾದರು. ಕೀಮರ್ ಗೆಲುವಿಗೆ ಇನ್ನಿಲ್ಲದ ಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ ಪರಿಣಾಮ ಪಂದ್ಯ 144 ನಡೆಗಳನ್ನು ಕಂಡು ಡ್ರಾ ಆಗಿ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ನೆರವು ಪಡೆಯಬೇಕಾಯಿತು. ಗುಕೇಶ್ 1.5 ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದರೆ, ಕೀಮರ್ ಅವರಿಗೆ 1 ಪಾಯಿಂಟ್ ದೊರೆಯಿತು.

ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಸೊ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯವೂ ಡ್ರಾ ಮೊದಲು ಹೋರಾಟದಿಂದ ಕೂಡಿತ್ತು. ಅರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ದೊರೆಯಿತು.

ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ಗೆ ಸೋಲು: ಆದರೆ ಮೊದಲ ದಿನ ಅಚ್ಚರಿಯ ಫಲಿತಾಂಶದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು. ಅಲಿರೇಜಾ ಗೆಲುವಿಗಾಗಿ ಪೂರ್ಣ ಮೂರು ಪಾಯಿಂಟ್ ಪಡೆದು ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.

ರೊಮೇನಿಯಾದಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರ ಪಾದದ ಮೂಳೆ ನೋವು ಅನುಭವಿಸಿ ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ ಕಟ್ಟಿಕೊಂಡು ಗಾಲಿಕುರ್ಚಿಯಲ್ಲಿ ಆಡುತ್ತಿರುವ ಅಲಿರೇಝಾ ತಮ್ಮ ಗಟ್ಟಿಮನೋಬಲ, ದಿಟ್ಟ ಆಟದಿಂದ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ತವರಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಜಯ.

ಆರು ಆಟಗಾರರು ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಈ ಟೂರ್ನಿಯ 10 ಸುತ್ತುಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.

ಹಂಪಿಗೆ ಹಿನ್ನಡೆ: ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ ಅವರು ಭಾರತದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಪೂರ್ಣ 3 ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.

ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯುನ್ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ಮತ್ತು ಝು ಜಿನೆರ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಆದರೆ ಚೀನಾದ ಜಿನೆರ್ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ಗೆದ್ದು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗಳಿಸಿದರು.

ಹಾಲಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ ಮತ್ತು ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯವೂ ಡ್ರಾ ಆಗಿ, ನಾಗ್ಪುರದ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು.