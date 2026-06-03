ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಗುಕೇಶ್‌, ದಿವ್ಯಾಗೆ ಜಯ

<p>ಓಸ್ಲೊ (ಪಿಟಿಐ): ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್, ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೆಲುವಿ ನೊಡನೆ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆಸೆ ಜೀವಂತವಾಗಿರಿಸಿ ಕೊಂಡರು. ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್, ಸ್ವದೇಶದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಡಬಲ್ ರೌಂಡ್ರಾಬಿನ್ ಲೀಗ್ ಮಾದರಿಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ಮೂರು ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯಗಳಷ್ಟೇ ಉಳಿದಿವೆ. ಈ ಹಿಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಸೋಲನುಭವಿಸಿದ್ದ ಗುಕೇಶ್, ಸೋಮ ವಾರ ನಡೆದ ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ ಅವರನ್ನು ‘ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್’ನಲ್ಲಿ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಸೊ 12.5 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲೇ ಮುಂದುವರಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ಆಟಗಾರರ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗುಕೇಶ್ ಎಂಟು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಇದೇ ವೇಳೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ (9 ಅಂಕ) ಅವರು ಫ್ರೆಂಚ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನವರೆಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದ ಇರಾನ್ ಮೂಲದ ಅಲಿರೇಝಾ (10 ಅಂಕ) ಅವರಿಗೆ ಇದು ಸತತ ಎರಡನೇ ‘ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್’ ಸೋಲು. ಅವರು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ (9), ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ (9) ಅವರನ್ನು ‘ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್’ ಮೂಲಕ ಮಣಿಸಿದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಮತ್ತು ಕೀಮರ್ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ದಿವ್ಯಾಗೆ ಮಣಿದ ಹಂಪಿ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ದಿವ್ಯಾ ಏಳನೇ ಸುತ್ತಿನ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ (6.5) ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿದರೂ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ನಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದರು. ಅವರು 10 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕಲೆಹಾಕಿದ್ದು ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ (12.5) ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260603-4-1704510356</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>