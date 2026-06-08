ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ

ಜಿಎಂ ಜೊತೆ ಆಡಿದ ಸಿಎಂ ವಿಜಯ್
ಿಟಿಐ
ಪಿಟಿಐ
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:19 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 15:19 IST
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