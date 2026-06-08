ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್‌ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು: ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ

<p><strong>ಚೆನ್ನೈ:</strong> ಓಸ್ಲೊದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಸಿ.ಜೋಸೆಫ್ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸೋಮವಾರ ಸಚಿವಾಲಯದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ವಿಜಯ್ ಅವರು ಸಚಿವಾಲಯದ ತಮ್ಮ ಕಚೇರಿಯಲ್ಲಿ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಜೊತೆ ಒಂದು ಆಟವನ್ನೂ ಆಡಿದರು. ಆಟದಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಗ್ನರಾಗಿದ್ದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಬೇಗನೇ ‘ಚೆಕ್ಮೇಟ್’ಗೆ ಒಳಗಾದರು. ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಅವರು ತಮ್ಮತ್ತ ನೋಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕಡೆ ಮುಗುಳ್ನಕ್ಕು ಮೆಚ್ಚುಗೆ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು. ಕ್ರೀಡಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಸಚಿವ ಆಧವ್ ಅರ್ಜುನ್ ಅವರೂ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ‘ಪಂದ್ಯ’ ವೀಕ್ಷಿಸಿದರು.</p>.<p>ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಈ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ ಎನಿಸಿದ್ದರು. ವಿಜಯ್ ಅವರು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗಿದ್ದ ವಿಡಿಯೊವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡು ಸರ್ಕಾರ ಎಕ್ಸ್ ಖಾತೆಯಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದೆ. </p>.<p>‘ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಚೆಸ್ ಆಡುತ್ತಾರೆಂದು ನಾನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. ಅವರು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಡಿದರು. ಸುಮಾರು 15 ನಿಮಿಷ ಆಡಿದ ನಂತರ ನಾನು ಗೆದ್ದೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಮಾಧ್ಯಮದವರಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಚೆಸ್ ಬೋರ್ಡ್ ತರುವಂತೆ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಜೊತೆ ಪಂದ್ಯ ಆಡಲಾಗುವುದೆಂದು ಮೊದಲೇ ತಮಗೆ ತಿಳಿಸಲಾಗಿತ್ತು ಎಂದರು.</p>.<p>‘ನಾರ್ವೆ ಟೂರ್ನಿಯ ಯಶಸ್ಸು ತಮ್ಮ ಚೆಸ್ ಬದುಕಿನ ಅತಿ ದೊಡ್ಡ ಸಾಧನೆ’ ಎಂದು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಬಣ್ಣಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತಿ ಪ್ರಬಲ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರೂ ಆಡಿದ್ದರು. ಅವರನ್ನು ಅವರ ತವರಿನಲ್ಲೇ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಎರಡು ಸಲ ಸೋಲಿಸಿದ್ದು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿತ್ತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>