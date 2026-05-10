ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಒಡಿಶಾ ಓಪನ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿರುವುದಕ್ಕೆ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಭಿಜಿತ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಬೇಕಾಗಿ ರುವ ಬಹುಮಾನ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಗತ್ಯ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ ಶನಿವಾರ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದೆ.</p>.<p>ಜನವರಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದಿದ್ದ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಹುಮಾನವಾದ ₹5.5 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಆಯೋಜಕ ಒಡಿಶಾ ಚೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಬಾಕಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದೆ. ಅದನ್ನು ಕೊಡಿಸಲು ನೆರವಾಗುವಂತೆ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು ಕೇಂದ್ರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಚಿವಾಲಯದ ನೆರವು ಕೋರಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಅಖಿಲ ಭಾರತ ಚೆಸ್ ಫೆಡರೇಷನ್ಗೆ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಂದ ಪದೇ ಪದೇ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ದೇನೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಬಹುಮಾನ ಮೊತ್ತ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಿ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಬರಬೇಕಾದ ಹಣಕೊಡಿಸುವುವಂತೆ' 36 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಆಟಗಾರ 'ಎಕ್ಸ್' ಮೂಲಕ ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ದರು.</p>.<p>'ಸಮಸ್ಯೆ ಬಗೆಹರಿಸಲಾಗುವುದು ಎಂದು ಎಐಸಿಎಫ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಿತಿನ್ ನಾರಂಗ್ ಅವರು ತಮಗೆ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ' ಎಂದು ಅಭಿಜಿತ್ ನಂತರ ಇನ್ನೊಂದು ಪೋಸ್ಟ್ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ.