ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಹಾಕಿ ಆಟಗಾರ ಗುರುಬಕ್ಷ್‌ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವಾಲ್ ನಿಧನ

<p><strong>ಚಂಡೀಗಢ</strong>: ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಾಗಿದ್ದ ಗುರುಬಕ್ಷ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವಾಲ್ (84) ಅವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಮೀಪದ ಝಿರಕ್ಪುರದಲ್ಲಿ ಶುಕ್ರವಾರ ಹೃದಯಾಘಾತದಿಂದ ನಿಧನರಾದರು.</p>.<p>1968ರ ಮೆಕ್ಸಿಕೊ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ಹಾಕಿ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದರು. ಅದೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಅವರ ಸಹೋದರ ಬಲ್ಬೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಗ್ರೇವಾಲ್ ಸಹ ಆಡಿದ್ದರು. ಅಣ್ಣ ತಮ್ಮ ಇಬ್ಬರೂ ಒಂದೇ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದ ವಿರಳ ಸಂದರ್ಭ ಅದಾಗಿತ್ತು.</p>.<p>ಪಶ್ಚಿಮ ರೈಲ್ವೆಯಲ್ಲಿ ಕ್ರೀಡಾ ಅಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದ್ದ ಅವರು, ಅನೇಕ ಹಾಕಿ ಪ್ರತಿಭೆಗಳನ್ನುಯ ಮುನ್ನೆಲೆಗೆ ತರುವಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು. ನಿವೃತ್ತಿ ನಂತರ ಮುಂಬೈ ಹಾಕಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಸಹ ಆಗಿದ್ದರು.</p>