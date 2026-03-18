ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ನಿರ್ಗಮನ: ತನ್ವಿ, ಅನ್ಮೋಲ್ ಮುನ್ನಡೆ

ಆರ್ಲೀನ್ಸ್: ಭಾರತದ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಆರ್ಲೀನ್ಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಸೂಪರ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೊರಬಿದ್ದರು. ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನ್ಮೋಲ್ ಖಾರ್ಬ್ ಮತ್ತು ತನ್ವಿ ಶರ್ಮಾ ಅಂತಿಮ 16ರ ಸುತ್ತಿಗೆ ಕಾಲಿಟ್ಟರು.

ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಬುಧವಾರ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 12–21, 10–21 ರಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಜೊಹಾನ್ಸೆನ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿದರು.

19 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಖಾರ್ಬ್ 21–12, 21–16 ರಿಂದ ಟರ್ಕಿಯ ನೆಸ್ಲಿಹಾನ್ ಅರಿನ್ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ, 17 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತನ್ವಿ 21–18, 14–12 ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾಗ ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಎದುರಾಳಿ ಸುಪನಿದಾ ಕಟೆತಾಂಗ್ ಕಾಲುನೋವಿನಿಂದ ಪಂದ್ಯ ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟರು.

ಆದರೆ ರಕ್ಷಿತಾ ರಾಮರಾಜ್ ಮೊದಲ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 9–21, 15–21ರಲ್ಲಿ ಜಪಾನ್ನ ಮನಾಮಿ ಸುಯಿಝು ಅವರಿಗೆ ಸೋತರು.