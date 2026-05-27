ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್‌: ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಗವ್ವ ನೀಲಪ್ಪಗೆ ಜಾವೆಲಿನ್‌ ಚಿನ್ನ

<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಕರ್ನಾಟಕದ ಗಂಗವ್ವ ನೀಲಪ್ಪ ಅವರು ಕಂಠೀರವ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಎಂಟನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ಇಂಡಿಯನ್ ಓಪನ್ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಮಹಿಳೆಯರ ಜಾವೆಲಿನ್ ಥ್ರೋ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಕೂಟದ ಎರಡನೇ ದಿನವಾದ ಬುಧವಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಒಂದು ಚಿನ್ನ ಸೇರಿದಂತೆ 9 ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದರು. ಇದರೊಂದಿಗೆ ರಾಜ್ಯದ ಪದಕಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ 17ಕ್ಕೆ ಏರಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ದಿನ ನಾಲ್ಕು ಸ್ವರ್ಣ ಸೇರಿ ಎಂಟು ಪದಕಗಳನ್ನು ಕರ್ನಾಟಕ ಗೆದ್ದಿತ್ತು. </p>.<p>ಜಾವೆಲಿನ್ನ ಎಫ್12/13 ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 22.85 ಮೀಟರ್ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಗಂಗವ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಇದು ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಲಭಿಸಿದ ಒಟ್ಟಾರೆ ಐದನೇ ಚಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಗಂಗವ್ವ ಅವರು ಶಾಟ್ಪಟ್ (ಎಫ್11/12) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗೆದ್ದು, ಪದಕ ಡಬಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ 400 ಮೀಟರ್ (ಟಿ11) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಗುರುಕೇಶವ, 400 ಮೀಟರ್ (ಟಿ47) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಬಾಬು ಜಾನು ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 400 ಮೀ. (ಟಿ12) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸೌಮ್ಯಾ, ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ (ಟಿ37/38) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಹರ್ಷಿತಾ ಟೇಟರ್, ಶಾಟ್ಪಟ್ (ಎಫ್11/12) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಮಂಜುಳಾ ಹುಣಸೆಕಟ್ಟೆ ಅವರೂ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. </p>.<p>ಪುರುಷರ 400 ಮೀ (ಟಿ38) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಸಚ್ಚಿದಾನಂದ ದೇವಾಡಿಗ ಮತ್ತು ಮಹಿಳೆಯರ ಲಾಂಗ್ಜಂಪ್ (ಟಿ37/38) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾರತಿ ಭರತೇಶ್ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. </p>.<p>ಮೂರು ದಿನಗಳ ಕೂಟಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ ತೆರೆಬೀಳಲಿದೆ. ಭಾರತದ 341 ಪ್ಯಾರಾ ಅಥ್ಲೀಟ್ಗಳು ಸೇರಿದಂತೆ ಐದು ದೇಶಗಳ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. </p>.