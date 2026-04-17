ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಟಿವಿ ಮುಂದೆ ಕುಳಿತು ಕಾರ್ಟೂನ್ ನೋಡುತ್ತಾಳೆ ಎಂದು ಅಂದು ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಪೋಷಕರು ಆಕೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿದ್ದು ಚದುರಂಗದ ತರಗತಿಗೆ. ಅದೇ ಚೆಸ್ ಇಂದು ಜಗತ್ತೇ ಅವಳನ್ನು ತಿರುಗಿ ನೋಡುವಂತೆ ಮಾಡಿದೆ. ಇದು, ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿರುವ ವೈಶಾಲಿ ರಮೇಶ್ ಬಾಬು ಅವರ ಕಥೆ. ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಚೆನ್ನೈನಲ್ಲಿ 2001ರಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿಜನಿಸಿದ್ದರು. ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಚೆಸ್ ಬಗೆಗೆ ವೈಶಾಲಿ ತೋರುತ್ತಿದ್ದ ಆಸಕ್ತಿ ತರಬೇತಿದಾರರಿಗೂ ಅಚ್ಚರಿ ಮೂಡಿಸಿತ್ತು. ತರಗತಿಗೆ ಸೇರಿದ ಆರು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡು ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಸ್ಪರ್ಧಿ ಎನ್ನುವ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ವೈಶಾಲಿ ಆಸಕ್ತಿ ಕಂಡು ಸಹೋದರ ಆರ್. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಕೂಡ ಚೆಸ್ ಆಡಲು ಆರಂಭಿಸಿದ್ದರು. ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ವೈಶಾಲಿಗೂ ಮೊದಲೇ ಚೆಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿ: ವೈಶಾಲಿ ಮುಡಿಗೆ ಕಿರೀಟ.

2013ರಲ್ಲೇ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಎದುರು ಪೈಪೋಟಿ

ವೈಶಾಲಿ ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪರಿಚಯವಾಗಿದ್ದು 12ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. 2013ರಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನೈಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದ್ದ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಆಡಿದ ಚೆಸ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೈಶಾಲಿ ಎದುರು ಸೋತಿದ್ದರು. ಇದು ವೈಶಾಲಿ ಚತುರತೆಗೆ ಹಿಡಿದ ಕೈಗನ್ನಡಿಯಂತಿತ್ತು.

ವಾಣಿಜ್ಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಬಿ.ಕಾಮ್ ಪದವಿ ಪಡೆದಿರುವ ವೈಶಾಲಿ ಎಚ್ಆರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಪದವಿ ವ್ಯಾಸಾಂಗ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರೀಡೆಯೊಂದಿಗೆ ಓದನ್ನೂ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ನಿಭಾಯಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ವೈಶಾಲಿ.

2024ರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಪದವಿ ಪಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ ಮತ್ತು ಹಾರಿಕಾ ದ್ರೋಣವಲ್ಲಿ ನಂತರ ಈ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ ಮೂರನೇ ಮಹಿಳೆ ಎನ್ನುವ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.

ಈಗ ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಮಹಿಳಾ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿನಾ ಲಾಗ್ನೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಮಹಿಳಾ ವಿಭಾಗದ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಅವರು ಈ ಸಾಧನೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೂರ್ನಿ ಗೆಲ್ಲುವ ಮೂಲಕ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (ಚೀನಾ) ಅವರಿಗೆ 'ಚಾಲೆಂಜರ್' ಆಗುವ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದರು. ಈ ವರ್ಷದ ಕೊನೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಹಣಾಹಣಿಗೆ ತಾಣ ಮತ್ತು ದಿನಾಂಕ ಇನ್ನಷ್ಟೇ ನಿಗದಿ ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ.

ವೈಶಾಲಿ ಗೆದ್ದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳು

- 2012 ರಲ್ಲಿ 12 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಮತ್ತು 2015 ರಲ್ಲಿ 14 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಬಾಲಕಿಯರ ವಿಶ್ವ ಯುವ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಶಿಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ.
- 2024 ರ ಚೆಸ್ ಒಲಿಂಪಿಯಾಡ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಮಹಿಳಾ ತಂಡ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ಗೆಲ್ಲುವಲ್ಲಿ ಇವರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿದ್ದರು.
- 2023 ಮತ್ತು 2025 ರ FIDE ಮಹಿಳಾ ಗ್ರಾಂಡ್ ಸ್ವಿಸ್ ಪಂದ್ಯಾವಳಿಯಲ್ಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ.
- ಇವರ ಕ್ರೀಡಾ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಇವರಿಗೆ 2023 ರಲ್ಲಿ 'ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ' ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಿದೆ.