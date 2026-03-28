ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್: ಪಾರ್ಥ್ ಮೆಹ್ತಾಗೆ ‘ಡಬಲ್’ ದಾಖಲೆ

ಮಂಗಳೂರು: ಒಟ್ಟು 770 ಕೆಜಿ ಭಾರ ಎತ್ತುವ ಮೂಲಕ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ 93 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಬರೆದ ಹರಿಯಾಣದ ಪಾರ್ಥ್ ಮೆಹ್ತಾ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲೂ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಕರ್ನಾಟಕ ಪವರ್ ಲಿಫ್ಟಿಂಗ್ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮಂಗಳೂರಿನ ಕಶಾರ್ಪ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಟಿ.ವಿ ರಮಣ ಪೈ ಸಭಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜಿಸಿರುವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಥ 332.5 ಕೆಜಿ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಸ್ಕ್ವಾಟ್ನಲ್ಲಿ 270 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಎತ್ತಿದ ಭಾರ 167.5 ಕೆಜಿ. ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ ಅಸ್ಸಾಂನ ಋಷಭ್ ಘೋಷ್ ಮತ್ತು ಕಂಚು ಗೆದ್ದ ಮಿಜೋರಾಂನ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಾಲ್ ತಕೀಮಾ ಕೂಡ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಋಷಭ್ ಒಟ್ಟು 761.5 ಕೆಜಿ (ಸ್ಕ್ವಾಟ್ 296.5, ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ 150, ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ 315) ಕೆಜಿ ಎತ್ತಿದರು. ಸ್ವ್ಕಾಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಜೂನಿಯರ್ ಮತ್ತು ಮುಕ್ತ ವಿಭಾಗದ ದಾಖಲೆ ಬರೆದರು. 752.5 ಕೆಜಿ ಎತ್ತಿದ ಅಬ್ರಹಾಂ ಲಾಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಮಹಿಳೆಯರ 76ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯ ಮೇಘನಾ ಬಂಗ 460 ಕೆಜಿ (ಸ್ಕ್ವಾಟ್ 177.5, ಬೆಂಚ್ ಪ್ರೆಸ್ 85, ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ 197.5) ಎತ್ತಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಡೆಡ್ಲಿಫ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ದಾಖಲೆ ಮಾಡಿದರು. ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಮಮುದಾ ಖಾತುನ್ (442.5 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಬಿಹಾರದ ರಿಂಜಿಮ್ ಕುಮಾರಿ (425 ಕೆಜಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಪುರುಷರ 105 ಕೆಜಿ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ 791.5 ಕೆಜಿ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತರಾಖಂಡದ ಸೌರವ್ ಕುಮಾರ್ ಸಿಂಗ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅನಿಕೇತ್ ಕಾಂಬ್ಳೆ (782.5 ಕೆಜಿ) ಮತ್ತು ಮಿಜೋರಾಂನ ಜೆರೆಮಿ ಲಾಲಾಮ್ಜ್ವಾಲ (770ಕೆಜಿ) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದರು.