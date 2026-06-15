‘ದಾಖಲೆ’ಯ ಬೆಳ್ಳಿ ಗೆದ್ದ ಪಾರುಲ್‌ ಚೌಧರಿ

<p>ನವದೆಹಲಿ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಪಾರುಲ್ ಚೌಧರಿ ಅವರು ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ನೀಸ್ ನಗರದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ‘ಮೀಟಿಂಗ್ ನೀಕಾಯಾ 2026’ ಕೂಟದ ಮಹಿಳೆಯರ 5,000 ಮೀಟರ್ ಓಟದಲ್ಲಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. 15 ನಿಮಿಷ, 04.26 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿದ ಅವರು ಸ್ವಲ್ಪದಲ್ಲಿಯೇ ಚಿನ್ನದ ಪದಕ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ, ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಇಥಿಯೋಪಿಯಾದ ಬೆರೆಕಾ ಸೆನಿಯಾ ಮೊಹಮ್ಮದ್ (15 ನಿ., 03.85 ಸೆ.) ಕೂಟ ದಾಖಲೆಯೊಂದಿಗೆ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಲೆಸಿಯಾ ಝಾರ್ಬೊ (15 ನಿ., 16.83 ಸೆ.) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು. ವಿಶ್ವ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ನ ಕಾಂಟಿನೆಂಟಲ್ ಟೂರ್ ಕಂಚು ಮಟ್ಟದ ಕೂಟವು ಈ ಬಾರಿ ಸ್ವರ್ಣ ಮಹೋತ್ಸವ ಆಚರಿಸಿಕೊಂಡಿತು.</p>.<p>ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ಪಾರುಲ್ ಅವರು ಜಪಾನ್ನ ಐಚಿ–ನಗೊಯಾ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್– ಅಕ್ಟೋಬರ್ ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯಲಿರುವ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಚೀನಾದ ಹ್ಯಾಂಗ್ಝೂನಲ್ಲಿ 2022ರಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಅವರು ಚಿನ್ನ ಜಯಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಉತ್ತರ ಪ್ರದೇಶದ 31 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಓಟಗಾರ್ತಿ ಮಹಿಳೆಯರ 3,000 ಮೀ. ಸ್ಟೀಪಲ್ಚೇಸ್ನಲ್ಲೂ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡ ತೇಜಸ್: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಅಥ್ಲೀಟ್ ತೇಜಸ್ ಶಿರ್ಸೆ ಅವರು ಲೂಧಿಯಾನಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಇಂಡಿಯನ್ ಅಥ್ಲೆಟಿಕ್ಸ್ ಸರಣಿ 9ರಲ್ಲಿ ಪುರುಷರ 110 ಮೀ. ಹರ್ಡಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ 13.27 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿ ತಲುಪಿ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದರು. ಅದರೊಂದಿಗೆ, ತಮ್ಮದೇ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿದ್ದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರಿಲಯನ್ಸ್ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಿದ್ದ 24 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ತೇಜಸ್ ಅವರು ಕಾಮನ್ವೆಲ್ತ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಕೂಟಕ್ಕೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅವರು 2024ರಲ್ಲಿ 13.41 ಸೆಕೆಂಡುಗಳಲ್ಲಿ ಗುರಿತಲುಪಿ, ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-51-417030434</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>