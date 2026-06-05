ಕಳುವಾಗಿದ್ದ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಕಂಡು ಹಿಡಿದ ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ ನಾಯಿಯ ರೋಚಕ ಕಥೆ

<p>ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಜಗತ್ತಿನ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೀಮಂತ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು. ಇಂತಹ ಶ್ರೀಮಂತ ಟೂರ್ನಿಯ ಟ್ರೋಫಿಯು 1966ರಲ್ಲಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ‘ಪಿಕಲ್ಸ್’ ಹೆಸರಿನ ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಿಯೊಂದು ಪತ್ತೆ ಮಾಡಿತ್ತು.</p><p>ಹೌದು, ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಜಗತ್ತು ಒಂದು ವಿಚಿತ್ರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಘಟನೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸಿತ್ತು. ಅದು ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಕಳವು ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ನಾಯಿಯು ಕಂಡುಹಿಡಿದ ಕಥೆ. </p><p><strong>ಟ್ರೋಫಿ ಕಳವಾದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>1966ರ ಫೀಫಾ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಈ ಟೂರ್ನಿ ಆರಂಭಕ್ಕೂ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳುಗಳ ಮೊದಲು, ಅಂದರೆ ಮಾರ್ಚ್ 20ರಂದು ಲಂಡನ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರದರ್ಶನಕ್ಕೆ ಇಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಮೂಲ ಟ್ರೋಫಿ ‘ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ಕಪ್’ ಅನ್ನು ಗಾಜಿನ ಬಾಕ್ಸ್ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಭದ್ರವಾಗಿ ಇರಿಸಲಾಗಿತ್ತು. </p><p>ಭಾರಿ ಭದ್ರತೆಯ ನಡುವೆಯೂ ಆ ಟ್ರೋಫಿ ಕಳ್ಳತನವಾಗಿತ್ತು. ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ದೇಶ ಆತಂಕಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ವಕಪ್ ಆರಂಭಕ್ಕೆ ಕೇವಲ 4 ತಿಂಗಳು ಬಾಕಿ ಇದ್ದಾಗ ಈ ಘಟನೆ ನಡೆದಿದ್ದರಿಂದ ಪೊಲೀಸರು ಮತ್ತು ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದರು. ಕಳ್ಳರು ಟ್ರೋಫಿ ಮರಳಿಸಲು ಸುಮಾರು ₹16.50 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಬೇಡಿಕೆ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಆಗಿನ ಕಾಲಕ್ಕೆ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಮೊತ್ತವಾಗಿತ್ತು. </p><p><strong>ಪಿಕಲ್ಸ್ ನಾಯಿಯು ಟ್ರೋಫಿ ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚಿದ್ದು ಹೇಗೆ?</strong></p><p>ಟ್ರೋಫಿ ಕಳುವಾದ 7 ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಮಾರ್ಚ್ 27ರಂದು ಸೌತ್ ಲಂಡನ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಕಾರ್ಬೆಟ್ ಎಂಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ನಾಯಿಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಆ ನಾಯಿಯ ಹೆಸರೇ ಪಿಕಲ್ಸ್. ಅದು 4 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಕಪ್ಪು-ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣದ ನಾಯಿ. ಪಿಕಲ್ಸ್, ಒಂದು ಕಾರಿನ ಬಳಿ ಬಿದ್ದಿದ್ದ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಿದ್ದ ಪಾಕೆಟ್ ಒಂದರ ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ನಿಂತಿತ್ತು. ಕೂಡಲೇ ನಾಯಿಯ ಮಾಲಿಕ ಅದನ್ನು ತೆರೆದು ನೋಡಿದಾಗ. ಆದು ಕಳೆದುಹೋಗಿದ್ದ ‘ಜೂಲ್ಸ್ ರಿಮೆಟ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟ್ರೋಫಿ’ ಎಂಬುದು ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತದೆ.</p><p>ಆ ಮೂಲಕ ಪಿಕಲ್ಸ್ ನಾಯಿಯು ವಾಸನೆ ಹಿಡಿಯುತ್ತಾ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ಪತ್ತೆ ಹಚ್ಚುತ್ತದೆ. ಈ ಸುದ್ದಿಯು ಕೂಡಲೇ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಪಿಕಲ್ಸ್ ರಾತ್ರೋ ರಾತ್ರಿ ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನ ಹೀರೊ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿತು. </p><p>1966ರ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಅನ್ನು ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ ತಂಡ ಗೆದ್ದಾಗ ಪಿಕಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ಗೌರವಿಸಲಾಯಿತು. ಮಾತ್ರವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಈ ಘಟನೆಯ ಬಳಿಕ ಪಿಕಲ್ಸ್ ನಾಯಿಯು ಅನೇಕ ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಚಲನಚಿತ್ರದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡಿತು ಜೊತೆಗೆ ‘ಡಾಗ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್’ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯೂ ಲಭಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>