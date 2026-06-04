ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದಗೆ ಮತ್ತೆ ಮಣಿದ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್

<p>ಓಸ್ಲೊ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಯುವ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ನಾರ್ವೆ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದರು. ಭಾನುವಾರ ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಗೆದ್ದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಈ ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕಿರೀಟ ಧರಿಸಿದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಆಟಗಾರನಾಗುವ ಕನಸಿಗೆ ಜೀವ ತುಂಬಿದರು.</p>.<p>ಆದರೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕನಸು ಭಗ್ನಗೊಂಡಿತು. ಅವರು ಎಂಟನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಫ್ರಾನ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅಲಿರೇಝಾ ಫಿರೋಝ್ಜಾ ಅವರಿಗೆ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು. ಆರು ಆಟಗಾರರ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಎಂಟು ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಗುಕೇಶ್ ಕೊನೆಯ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪಟ್ಟ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ವರ್ಷಾಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಫೈನಲ್ ಆಡಲಿರುವ ಅವರಿಗೆ ಈಗಿನ ಲಯವು ಕಳವಳ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಈ ವರ್ಷ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಮಾದರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರನ್ನು ಎರಡು ಬಾರಿ ಸೋಲಿಸಿದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರ ಎಂಬ ಹಿರಿಮೆ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರದಾಯಿತು. ಇನ್ನು ಎರಡು ಸುತ್ತುಗಳು ಉಳಿದಿರುವಂತೆ 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು 12 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಿದರು.</p>.<p>ಜರ್ಮನಿಯ ವಿನ್ಸೆಂಟ್ ಕೀಮರ್ ವಿರುದ್ಧ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ನಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿದ ವೆಸ್ಲಿ ಸೊ 14 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಲಿರೇಝಾ (13) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ 9 ಮತ್ತು ಕೀಮರ್ 10 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>‘ನನಗೆ ಈ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಮುಖ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ಅದು ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ವಿರುದ್ಧ ಬಂದಿದ್ದು ಖುಷಿ ನೀಡಿದೆ’ ಎಂದು ಕಪ್ಪುಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಪಂದ್ಯದ ನಂತರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಕಾರ್ಲ್ಸನ್ ಅವರ ಹಿನ್ನಡೆಯು ಅವರ ಯುಗ ಅಂತ್ಯಗೊಳ್ಳುತ್ತಿರುವ ಸೂಚನೆಯೇ ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ, ‘ಅವರು ಈಗಲೂ ಉತ್ತಮ ಆಟಗಾರನೇ. 20 ವಿಶ್ವ ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಳನ್ನು ಅವರು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದು, ಯಾರೂ ಅವರ ಹತ್ತಿರ ಬಂದಿಲ್ಲ. ನಾನು ಕಳೆದ ಕೆಲವು ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮ್ಯಾಗ್ನಸ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ’ ಎಂದರು.</p>.<p>ಗುರುವಾರ ನಡೆಯುವ 9ನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಗುಕೇಶ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅಸೌಬಯೇವಾ ಹಿಡಿತ: ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಬಂದರೆ, ಒಂದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ ಮೂಲಕ ಫಲಿತಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರವಾಯಿತು.</p>.<p>ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸೌಬಯೇವಾ (15.5 ಅಂಕ) ಅವರು ಭಾರತದ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (10) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಚೀನಾದ ಝು ಜಿನೆರ್ (10) ಇನ್ನೊಂದು ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಸ್ವದೇಶದ ಜು ವೆನ್ಜುನ್ (9) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ (8) ಅವರು ಆರ್ಮ್ಗೆಡನ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ಚಾಂಪಿಯನ್, ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ (10.5) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260604-51-1765434729</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>