ಡ್ರಾ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ

ಪಾಫೋಸ್: ವಿಶ್ವದ ಎರಡನೇ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಆಟಗಾರ, ಅಮೆರಿಕದ ಹಿಕಾರು ನಕಾಮುರ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜಾವೊಖಿರ್ ಸಿಂದರೋವ್ ಅವರು ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಐದನೇ ಸುತ್ತಿನ ನಂತರವೂ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಪಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 4.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಓಪನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣದಲ್ಲಿರುವ ಎಂಟು ಮಂದಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಆಟಗಾರನಾಗಿರುವ ಆರ್.ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ರಷ್ಯಾದ ಆ್ಯಂಡ್ರಿ ಇಸಿಪೆಂಕೊ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಡೆಗಳ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಮೂಲಕ ಡ್ರಾ ಆದ ಈ ಪಂದ್ಯ 31 ನಡೆಗಳನ್ನಷ್ಟೇ ಕಂಡಿತು.

ಅಮೆರಿಕದ ಫ್ಯಾಬಿಯಾನೊ ಕರುವಾನ ಅವರು ಜರ್ಮನಿಯ ಮಥಾಯಸ್ ಬ್ಲೂಬಮ್ (2) ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿ, 3.5 ಅಂಕಗಳೊಡನೆ ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದ್ದಾರೆ.

ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ, ಅನಿಶ್ ಗಿರಿ ತಲಾ 2.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನಕ್ಕೇರಲು ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ ಅವರಿಗೆ ಕೆಲವು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ಮಾಸ್ಟರ್ ಅನಿಶ್, ಚೀನಾದ ವೀ ಯಿ (2) ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ನಕಾಮುರ ಮತ್ತು ಇಸಿಪೆಂಕೊ ತಲಾ 2 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ವಿಜೇತೆ ದಿವ್ಯಾ ದೇಶಮುಖ್ (2), ಚೀನಾದ ತಾನ್ ಝೊಂಗ್ಯಿ (2) ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡರು. ಆದರೆ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆರ್.ವೈಶಾಲಿ (2) ಹಿನ್ನಡೆ ಕಂಡರು. ಅವರು ಚೀನಾದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಝು ಜಿನೆರ್ (2) ಎದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.

ಈ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ನ ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ಮತ್ತು ರಷ್ಯಾದ ಕ್ಯಾತರಿಕಾ ಲಾಗ್ನೊ ತಲಾ 3 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ರಷ್ಯಾದ ಅಲೆಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಗೊರ್ಯಾಚ್ಕಿನಾ ಮತ್ತು ಕಜಾಕಸ್ತಾನದ ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸುನ್ಬಯೇವಾ ಅವರು ತಲಾ 2.5 ಅಂಕ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿವ್ಯಾ ಮತ್ತು ವೈಶಾಲಿ ಬಳಿ ತಲಾ 2 ಅಂಕಗಳಿವೆ.

ಲಾಗ್ನೊ ಅವರು ಬಿಬಿಸಾರ ಅಸುನ್ಬಯೇವಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಗೊರ್ಯಾಚ್ಕಿನಾ ಮತ್ತು ಅನ್ನಾ ಮುಝಿಚುಕ್ ನಡುವಣ ಪಂದ್ಯ ಡ್ರಾ ಆಯಿತು. ಭಾರತದ ಕೋನೇರು ಹಂಪಿ, ಸೈಪ್ರಸ್ನಲ್ಲಿ ಭದ್ರತೆಯ ಕಳವಳದ ಕಾರಣ ಟೂರ್ನಿಯಿಂದ ಹಿಂದೆಸರಿದಿದ್ದರು. ಸೈಪ್ರಸ್, ಯುದ್ಧಪೀಡಿತ ಪಶ್ಚಿಮ ಏಷ್ಯಾಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡ ಮೆಡಿಟರೇನಿಯನ್ ದ್ವೀಪವಾಗಿದೆ.