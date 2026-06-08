ಸೋಮವಾರ, 8 ಜೂನ್ 2026
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ವಿಜಯ್ ಭೇಟಿಯಾದ ಚೆಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಪ್ರಜ್ಞಾನಂದ: ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ₹50 ಲಕ್ಷ ಬಹುಮಾನ

್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ವೆಬ್‌ ಡೆಸ್ಕ್‌ 
Published : 8 ಜೂನ್ 2026, 10:47 IST
Last Updated : 8 ಜೂನ್ 2026, 10:47 IST
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