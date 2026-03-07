<p><strong>ಪ್ರಾಗ್ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್):</strong> ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನಾದಿರ್ಬೆಕ್ ಅಬ್ದುಸತ್ತಾರೋವ್ ಅವರು ಪ್ರಾಗ್ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಚೆಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಶನಿವಾರ ನಡೆದ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕದ ಹ್ಯಾನ್ಸ್ ನೀಮನ್ ಜೊತೆ ಡ್ರಾ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಅವರು ಒಟ್ಟು 6 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅವರಿಗೆ ಇದು ವರ್ಷದ ಎರಡನೇ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಶಸ್ತಿ. ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ನ ವಿಯ್ಕ್ ಆನ್ ಝೀಯಲ್ಲಿ ಜನವರಿ 16 ರಿಂದ ಫೆಬ್ರುವರಿ 1ರವರೆಗೆ ನಡೆದ ಟಾಟಾ ಸ್ಟೀಲ್ ಮಾಸ್ಟರ್ಸ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲೂ ಅವರು ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಗೆ ಅವರಿಗೆ ಸಮೀಪದ ನಿಕಟ ಸ್ಪರ್ಧಿಯಾಗಿದ್ದ ಡಚ್ ಆಟಗಾರ ಜೋರ್ಡನ್ ವಾನ್ ಫೊರೀಸ್ಟ್ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಇರಾನ್ನ ಪರ್ಹಾಮ್ ಮಘಸೂಡ್ಲು ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಸಿದರು. ಭಾರತದ ಅರವಿಂದ ಚಿದಂಬರಮ್ ಅವರೂ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ (ಝೆಕ್ ರಿಪಬ್ಲಿಕ್ನ ಡೇವಿಡ್ ನವಾರ ವಿರುದ್ಧ) ಜಯಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಘಸೂಡ್ಲು, ಅರವಿಂದ ಚಿದಂಬರಮ್ ಮತ್ತು ವಾನ್ ಫೊರೀಸ್ಟ್ ಅವರು ತಲಾ 5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಪಡೆದರು. ಆದರೆ ಟೈಬ್ರೇಕರ್ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಎರಡರಿಂದ ನಾಲ್ಕರವರೆಗಿನ ಸ್ಥಾನಗಳನ್ನು ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಡೇವಿಡ್ ನವಾರ (4.5) ಮತ್ತು ಉಜ್ಬೇಕಿಸ್ತಾನದ ನಾದಿರ್ಬೆಕ್ ಯಾಕೊಬ್ಬೊಯೆವ್ ತಲಾ 4.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಗಳಿಸಿದರೂ ಟೈಬ್ರೇಕ್ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಐದು ಮತ್ತು ಆರನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಗುಕೇಶ್ಗೆ ಕೊನೆಗೂ ಜಯ: ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಡಿ.ಗುಕೇಶ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಅಂತಿಮ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಡೇವಿಡ್ ಆ್ಯಂಟನ್ ಗಿಜಾರೊ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಇದು ಅವರಿಗೆ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಎನಿಸಿತು. ಇಬ್ಬರೂ ತಲಾ 3.5 ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಭಾರತ ಆಟಗಾರ ಒಂಬತ್ತನೇ ಹಾಗೂ ಸ್ಪೇನ್ನ ಗಿಜಾರೊ ಹತ್ತನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>