<p><strong>ಝೂಲ್ (ಜರ್ಮನಿ)</strong>: ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಶೂಟರ್ ಪ್ರೀತಂ ಕೇಂದ್ರೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ವಿಶ್ವ ಶೂಟಿಂಗ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನ ಪುರುಷರ 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟರು. ಜೂನಿಯರ್ ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಕಂಚು ದೊರಕಿತು.</p>.<p>ಅದರೊಂದಿಗೆ, 5 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ ಒಟ್ಟು 12 ಪದಕ ಜಯಿಸಿರುವ ಭಾರತವು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಧ್ವಜದಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ತಟಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಶೂಟರ್ಗಳು 7 ಪದಕಗಳೊಂದಿಗೆ (3 ಚಿನ್ನ, 3 ಬೆಳ್ಳಿ, 1 ಕಂಚು) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>16 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರೀತಂಗೆ ಇದು ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ ಆಗಿದೆ. ಅವರು ಎಂಟು ಮಂದಿ ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 251.3 ಅಂಕ ಸಂಪಾದಿಸಿದರು. ತಟಸ್ಥ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಟಿಮೊಫಿ ಅಲಿನಿಕೊವ್ (250.9) ಹಾಗೂ ನಾರ್ವೆಯ ಜೆನ್ಸ್ ಈಸ್ಟ್ಲಿ (228.4) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚು ಜಯಿಸಿದರು. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಶೂಟರ್ ಪಿಯೂಷ್ ಶರ್ಮಾ (207.4) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p>ಆದರೆ, ಅಭಿನವ್ ಶಾ ಅವರು ತಂದಿದ್ದ ಶೂಟಿಂಗ್ ಉಪಕರಣವು ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ನ ಮಾನದಂಡ ಪೂರೈಸದ ಕಾರಣ ಅವರನ್ನು ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಅನರ್ಹಗೊಳಿಸಲಾಯಿತು. ಹೀಗಾಗಿ, ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಭಾರತಕ್ಕೆ ಪದಕ ಕೈತಪ್ಪಿತು.</p>.<p>ದಿಗ್ಗಜ ಗಗನ್ ನಾರಂಗ್ ಅವರ ‘ಗನ್ ಫಾರ್ ಗ್ಲೋರಿ’ ಶೂಟಿಂಗ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ತಮ್ಮ ಯಶಸ್ಸಿಗೆ ಕಾರಣವೆಂದು ಪ್ರೀತಂ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿದರು.</p>.<p>ಅಂಜಲಿ ಭಾಗವತ್, ಪರಿಶಾ ಗುಪ್ತಾ ಹಾಗೂ ನಿಥಿಲಾ ಕ್ರಿಸ್ಟೊಫರ್ ಅವರು ಮಹಿಳೆಯರ 25 ಮೀ. ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಟ್ಟರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>