ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ ಹಾಕಿ: ಜರ್ಮನಿಗೆ ಮಣಿದ ಭಾರತ

<p>ರೋಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ (ಪಿಟಿಐ): ಕೊನೆಯ ಹಂತದ ಆಟದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಗೋಲುಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟುಕೊಟ್ಟಿದ್ದ ರಿಂದ ಭಾರತ ತಂಡ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಲಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಜರ್ಮನಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಗುರುವಾರ 1–2 ರಿಂದ ಮಣಿಯಬೇಕಾಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ದಿಗ್ಗಜ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಇದು ದಾಖಲೆಯ 413ನೇ ಪಂದ್ಯವಾಗಿತ್ತು. ವಿರಾಮದ ಮೊದಲಿನ ಅವಧಿ ಗೋಲುರಹಿತವಾಗಿತ್ತು. 38ನೇ ನಿಮಿಷ ಜುಗರಾಜ್ ಸಿಂಗ್ ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮುನ್ನಡೆ ಒದಗಿಸಿದರು. ಭಾರತ ಸತತ ಎರಡು ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜರ್ಮನಿ ಮೇಲೆ ಅಪರೂಪದ ಜಯ ಸಾಧಿಸುವ ಹಾದಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂತೆ ಕಂಡಿತ್ತು. ಆದರೆ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ನಿಮಿಷಗಳಿ ದ್ದಾಗ ಜರ್ಮನಿಯ ಜಸ್ಟಸ್ ವೀಗ್ಯಾಂಡ್ ಅವರು ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ಅನ್ನು ಗೋಲನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಿ ದ್ದರಿಂದ ಸ್ಕೋರ್ (1–1) ಸಮನಾಯಿತು. ಕೊನೆಯ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಜಾಕೊಬ್ ಬ್ರಿಲ್ಲಾ ಸಹ ಪೆನಾಲ್ಟಿ ಕಾರ್ನರ್ ಮೂಲಕ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಗೋಲು ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಾಧನೆ: ಭಾರತದ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು 413ನೇ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರು. ಆ ಮೂಲಕ ದೇಶದ ಪರ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನಾಡಿದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಹಾಗೂ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಹಾಲಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ದಿಲೀಪ್ ಟಿರ್ಕೆ ಅವರ ದಾಖಲೆ (412 ಪಂದ್ಯ) ಮುರಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260620-51-1979640089</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>