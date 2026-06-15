ಪ್ರೊ ಲೀಗ್‌ ಹಾಕಿ: ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್‌ ಎದುರು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಸೋಲು

<p>ರಾಟರ್ಡ್ಯಾಮ್ (ಪಿಟಿಐ): ಅನುಭವಿ ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದ ಪರ ದಾಖಲೆಯ 412ನೇ ಪಂದ್ಯ ಆಡಿದರು. ಆದರೆ, ಹರ್ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಪಡೆಯು ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪುರುಷರ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ ಹಾಕಿ ಟೂರ್ನಿಯ ಯುರೋಪ್ ಲೆಗ್ನ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ 2–3ರಿಂದ ಆತಿಥೇಯ ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಮಣಿಯಿತು.</p>.<p>ನೆದರ್ಲೆಂಡ್ಸ್ ತಂಡದ ಮೈಲ್ಸ್ ಬುಕೆನ್ಸ್ (3ನೇ ನಿ.), ಕೋಯೆನ್ ಬೈಜೆನ್ (23ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಟಿಮ್ಜೆನ್ ರೆಯೆಂಗಾ (40ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಹೊಡೆದು ಗೆಲುವಿನಲ್ಲಿ ಮಿಂಚಿದರು. ಭಾರತ ತಂಡದ ದಿಲ್ಪ್ರೀತ್ ಸಿಂಗ್ (9ನೇ ನಿ.) ಹಾಗೂ ಸುಖಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ (33ನೇ ನಿ.) ತಲಾ ಒಂದು ಗೋಲು ಗಳಿಸಿ, ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಒಡ್ಡಿದರು.</p>.<p>‘ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ’ದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರೂ ಆಗಿರುವ ದಿಲೀಪ್ ಟಿರ್ಕೆ ಅವರು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಪರ 412 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಮನ್ಪ್ರೀತ್ ಅವರು ಇದೀಗ ಆ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಸರಿಗಟ್ಟಿದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260615-43-842421554</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>