<p><strong>ಸಿಡ್ನಿ:</strong> ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಕಾಯುವಿಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿತು. ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಅಕಾನೆ ಯಮಾಗುಚಿ ಅವರಿಗೆ ಶನಿವಾರ ನೇರ ಆಟಗಳಲ್ಲಿ ಮಣಿದರು.</p>.<p>ಮೂರನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ್ತಿ 20–22, 12–21 ರಲ್ಲಿ ಯಮಾಗುಚಿ ಅವರಿಗೆ 43 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಸೋತರು.</p>.<p>ಸಿಂಧು ನಿರ್ಗಮನದೊಡನೆ ಈ ಸೂಪರ್ 500 ಶ್ರೇಣಿಯ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಸವಾಲು ಅಂತ್ಯಗೊಂಡಿತು. ನಿಕಟ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಸರಿಸಮಾನಾಗಿ ಹೋರಾಟ ನಡೆಸಿದರು. ಆದರೆ ಗೇಮ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅವಕಾಶವಿದ್ದಾಗ ಸಿಂಧು ಅದನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸಲು ವಿಫಲರಾದರು. ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಿದ ಯಮಾಗುಚಿ ಮೊದಲ ಗೇಮ್ ಗೆದ್ದರು.</p>.<p>ಎರಡನೇ ಗೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಿಡಿತ ಸಾಧಿಸಿದ ಜಪಾನ್ ಆಟಗಾರ್ತಿ 13–6ರಲ್ಲಿ ಮುನ್ನಡೆ ಸಾಧಿಸಿದರಲ್ಲದೇ, ಯಾವ ಹಂತದಲ್ಲೂ ಹೈದರಾಬಾದಿನ ಆಟಗಾರ್ತಿಗೆ ಚೇತರಿಸಲು ಅವಕಾಶ ನೀಡಲಿಲ್ಲ.</p>.<p>ಈ ಸೋಲಿನ ಹೊರತಾಗಿಯೂ ಪರಸ್ಪರ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಂಧು 15–13 ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಕೊನೆಯ ಆರು ಮುಖಾಮುಖಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಕಾನೆ ಯಮಾಗುಚಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರುವುದು ಗಮನಾರ್ಹ.</p>.<p>ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಭಾನುವಾರ ನಡೆಯುವ ಸೆಣಸಾಟದಲ್ಲಿ ಯಮಾಗುಚಿ ಅವರು ಥಾಯ್ಲೆಂಡ್ನ ಪೊರ್ನ್ಪವೀ ಚೊಚುವಾಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಪೊರ್ನ್ಪವೀ ಇನ್ನೊಂದು ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–18, 11–21, 21–12 ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ನೊಝೊಮಿ ಒಕುಹಾರ ಅವರ ಸವಾಲನ್ನು ಬದಿಗೊತ್ತಿದರು.</p>.<p>ಸಿಂಧು 2024ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಸೈಯ್ಯದ್ ಮೋದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಬಿಡಬ್ಲ್ಯುಎಫ್ ಟೂರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದಿದ್ದರು. ಈ ವರ್ಷ ಅವರು ಎರಡನೇ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ಆಡಿದಂತಾಯಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>