ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್: ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ರಣಧೀರ್

<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್</strong>: ಮಾಜಿ ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಟಗಾರ ರಣಧೀರ್ ಸಿಂಗ್ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು ಮುಂಬರುವ ಪ್ರೊ ಕಬಡ್ಡಿ ಲೀಗ್ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಗುಜರಾತ್ ಟೈಟನ್ಸ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಹೆಡ್ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು 11 ವರ್ಷ ಪಿಕೆಎಲ್ ಅನುಭವ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2014ರ ಮೊದಲ ಋತುವಿನಿಂದ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ಬುಲ್ಸ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ತಂಡ ಒಮ್ಮೆ (ಆರನೇ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ) ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿತ್ತು. ಆರು ಬಾರಿ ತಂಡ ಪ್ಲೇ ಆಫ್ ತಲುಪಿದೆ.</p>.<p>ಅರ್ಜುನ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಪುರಸ್ಕೃತರಾಗಿರುವ ಸೆಹ್ರಾವತ್ ಅವರು ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ ರೈಲ್ವೇಸ್ ತಂಡ ಹಲವು ಬಾರಿ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆಗಿದೆ. 1990ರಲ್ಲಿ ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಿನ್ನ ಗೆದ್ದ ಭಾರತ ತಂಡದ ಉಪನಾಯಕರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಅದಾನಿ ಸಮೂಹವು ಗುಜರಾತ್ ಜೈಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಒಡೆತನ ಹೊಂದಿದೆ.</p>