<p><strong>ಅಹಮದಾಬಾದ್:</strong> ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಯೋಗಪಟು ರಿಶಾ ಬಿ. ಶೆಟ್ಟಿ ಇಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ವಿಶ್ವ ಯೋಗಾಸನ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾನುವಾರ ‘ಚಿನ್ನ ಡಬಲ್’ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದರು. ಆತಿಥೇಯ ಭಾರತದ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳು ಪದಕ ಬೇಟೆಯನ್ನು 50ರ (40 ಸ್ವರ್ಣ ಸೇರಿ) ಗಡಿ ಮುಟ್ಟಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ಬ್ಯಾಕ್ ಬೆಂಡಿಂಗ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯ ಸಬ್ ಜೂನಿಯರ್ ಬಾಲಕಿಯರ (10 ರಿಂದ 14 ವರ್ಷ) ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿದಿದ್ದ 13 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ರಿಶಾ 46.75 ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆದರು. ಒಮಾನ್ನ ಯಶ್ವಿ ಬಬಾರಿಯಾ (43.39) ಹಾಗೂ ನೇಪಾಳದ ಸೋನಂ ವಾಂಗ್ಮೊ ತಮಂಗ್ (40.38) ಕ್ರಮವಾಗಿ ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ತಮ್ಮದಾಗಿಸಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ರಿಶಿ ಅವರು ಇದೇ ವಯೋಮಾನದವರ ಕಲಾತ್ಮಕ ಯೋಗಾಸನ (ಗುಂಪು) ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೌಶಲ ಮೆರೆದು ಎರಡನೇ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು.</p>.<p>ಚೊಚ್ಚಲ ಬಾರಿಗೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವ ಈ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಕರ್ನಾಟಕದ ಏಕೈಕ ಯೋಗಪಟು ರಿಶಾ. ರಾಘವೇಂದ್ರ ಎಂ. ಶೆಟ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಆರ್. ಶೆಟ್ಟಿ ದಂಪತಿಯ ಪುತ್ರಿಯಾಗಿರುವ ಈಕೆ ಪ್ರಸ್ತುತ ನೆಲಗದರನಹಳ್ಳಿಯ ಎಸ್ಎಸ್ಎಂ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಏಳನೇ ತರಗತಿ ಓದುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಕ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಯೋಗಾಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಈ ಸಾಧನೆಯೊಂದಿಗೆ ರಿಶಾ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ಗೂ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಅಲ್ಲಿಯೂ ಸ್ವರ್ಣ ಗೆಲ್ಲುವ ವಿಶ್ವಾಸ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದರು.</p>.<p>‘ರಿಶಾ ಅವರು ಕಲಾತ್ಮಕ ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಕ್ಬೆಂಡಿಂಗ್ ಯೋಗಾಸನಗಳನ್ನು ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರು. ಅವರ ಪ್ರತಿಭೆಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಮತ್ತಷ್ಟು ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಲು ನಿರಂತರ ತರಬೇತಿ ನೀಡಿದೆವು. ಕಳೆದೊಂದು ತಿಂಗಳಿನಿಂದ, ಭಾರತೀಯ ಕ್ರೀಡಾ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ (ಎಸ್ಎಐ) ವತಿಯಿಂದ ಅಹಮದಾಬಾದ್ನಲ್ಲಿಯೇ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗಿತ್ತು’ ಎಂದು ಕೋಚ್ ದೀಪಕ್ ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<p><strong>ಹೀನಾಗೆ ಚಿನ್ನ:</strong> ಭುಜ್ ಮೂಲದ ‘ಮಾಡೆಲ್’ ಹೀನಾ ರಾಜಗೋರ್ ಅವರು ಸೀನಿಯರ್ ಬಿ ಮಹಿಳೆಯರ (35 –45 ವರ್ಷ) ‘ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ಬೆಂಡ್’ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ 43.50 ಸ್ಕೋರ್ ಗಳಿಸಿ ಚಿನ್ನಕ್ಕೆ ಮುತ್ತಿಕ್ಕಿದರು. ಒಮಾನ್ನ ಪ್ರೀತಿ ಜೈಮಾನಿ (38.15) ಬೆಳ್ಳಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದರೆ, ರಷ್ಯಾದ ಸ್ವೆಟ್ಲಾನಾ ಲುಕಾಶೋವಾ ಮತ್ತು ಜೋರ್ಡನ್ನ ಮಾಯಾ ಅಲ್ ಅಲೋಸ್ಥಾತ್ (ತಲಾ 36.96) ಕಂಚಿನ ಪದಕಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಭಾರತವು ಪದಕ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನ ಕಾಯ್ದುಕೊಂಡರೆ, ಜಪಾನ್ (3 ಚಿನ್ನ ಸೇರಿ 10 ಪದಕ) ಎರಡನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ. 2 ಸ್ವರ್ಣ ಸೇರಿ ಆರು ಪದಕಗಳನ್ನು ಗೆದ್ದಿರುವ ಸಿಂಗಪುರ ಮೂರನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದೆ.</p>.<h2>ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಗಮನ ಸೆಳೆದ ‘ಜೈ ಭಜರಂಗಿ’ </h2><p>ಸೀನಿಯರ್ ಪುರುಷರ ‘ಲಯಬದ್ಧ ಜೋಡಿ ಯೋಗಾಸನ ಸ್ಪರ್ಧೆ’ಯಲ್ಲಿ (ರಿದಮಿಕ್ ಪೇರ್) ಭಜರಂಗಿ ಚಿತ್ರದ ‘ಜೈ ಭಜರಂಗಿ’ ಗೀತೆ ಬಳಸಿಕೊಂಡ ಭಾರತದ ಅಭಯ್ ಮಿಶ್ರಾ– ಅರ್ಜುನ್ ಅವರು ಮೈನವಿರೇಳಿಸುವಂತಹ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು. ಸಾಹಿತ್ಯ– ಸಂಗೀತಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಯೋಗಪಟ್ಟುಗಳನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿ ಪ್ರೇಕ್ಷಕರ ಚಪ್ಪಾಳೆ ಗಿಟ್ಟಿಸಿಕೊಂಡರು. ತೀರ್ಪುಗಾರರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಗೂ ಪಾತ್ರರಾಗಿ ಚಿನ್ನದ ಪದಕಕ್ಕೆ ಕೊರಳೊಡ್ಡಿದರು. ಅಭಯ್ (ಚಂಡೀಗಢ) ಹಾಗೂ ಅರ್ಜುನ್ (ಹರಿಯಾಣ) ಕರ್ನಾಟಕದವರಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕನ್ನಡ ಗೀತೆಯನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದು ವಿಶೇಷವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಬಗ್ಗೆ ‘ಪ್ರಜಾವಾಣಿ’ ಜೊತೆಗೆ ಮಾತನಾಡಿದ ಅಭಯ್ ‘ಭಜರಂಗಿ ಗೀತೆ ಭಾಷೆಯನ್ನೂ ಮೀರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ರೋಮಾಂಚಕ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಗೀತೆಯನ್ನೇ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದೆವು’ ಎಂದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>