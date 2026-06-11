<p><strong>ಬೆಂಗಳೂರು:</strong> ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಗಚ್ಚಿಬೌಲಿ ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಇದೇ 16ರಿಂದ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯುವ ಎರಡನೇ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಗ್ಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ‘ಬೆಂಗಳೂರು ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್’ ತಂಡವು ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲು ಸಜ್ಜಾಗಿದೆ. </p>.<p>‘ಹದಿಮೂರು ದಿನ ನಡೆಯುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಆರು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಗಳ ತಂಡಗಳು ಪ್ರಶಸ್ತಿಗಾಗಿ ಪೈಪೋಟಿ ನಡೆಸಲಿವೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತರು, ಅಂತರರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಾರೆಯರು ಮತ್ತು ದೇಶಿಯ ಆಟಗಾರರ ಸಂಯೋಜನೆಯ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ವಿಶ್ವಾಸವಿದೆ’ ಎಂದು ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ಸಹ ಮಾಲೀಕ ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗುರುವಾರ ಸುದ್ದಿಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಬ್ರೇವ್ಹಾರ್ಟ್ಸ್ ಫ್ರ್ಯಾಂಚೈಸಿಯ ಮಾಲೀಕತ್ವವನ್ನು ರಂಜನ್ ಪೈ (ಮಣಿಪಾಲ ಗ್ರೂಪ್), ಭೂಪಿಂದರ್ ಸಿಂಗ್ (ಇನ್ಕ್ರೆಡ್ ಸ್ಥಾಪಕರು) ಮತ್ತು ಸಂಜಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ (ಸೋಹಂ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಮತ್ತು ಮಿರರ್ ಸ್ಥಾಪಕರು) ಸಂಯುಕ್ತವಾಗಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. 2025ರ ಆವೃತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವು 12 ಪಂದ್ಯಗಳ ಪೈಕಿ ಐದರಲ್ಲಿ ಗೆಲುವು ಸಾಧಿಸಿ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನದೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಮುಗಿಸಿತ್ತು. </p>.<p>‘ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯು ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಪ್ರವರ್ಧಮಾನಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತಿದೆ. ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ರಗ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆ ಸೇರ್ಪಡೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಈ ಆಟವನ್ನು ನೋಡುವ ದೃಷ್ಟಿಕೋನವೂ ಬದಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಆವೃತ್ತಿಯ ರಗ್ಬಿ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ಗೆ ನಿರೀಕ್ಷೆಗೂ ಮೀರಿ ಜನರಿಂದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ವ್ಯಕ್ತವಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಬಾರಿ ತಂಡದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯೂ ಹೆಚ್ಚಿದೆ’ ಎಂದು ಸಂಜಿತ್ ಹೇಳಿದರು.</p>.<p>‘ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಬಾರಿ ಪುರುಷರ ಸೆವೆನ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದ ಹೆನ್ರಿ ಹಚಿಸನ್ ಅವರು ಬೆಂಗಳೂರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಒಂಬತ್ತು ವಿದೇಶಿ ಮತ್ತು ಐದು ದೇಶಿ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಒಳಗೊಂಡ ತಂಡವು ಎಲ್ಲಾ ವಿಭಾಗಗಳಲ್ಲೂ ಬಲಿಷ್ಠವಾಗಿದೆ’ ಎಂದರು.</p>.<p>‘ವಿಶ್ವದಲ್ಲೇ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ರಗ್ಬಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಮಾನ್ಯತೆ ನೀಡುವಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಮನವಿ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಅದು ಲಭಿಸಿದರೆ ಈ ಕ್ರೀಡೆಯಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವವರ ಸಂಖ್ಯೆಯೂ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ರೀಡಾ ಕೋಟಾದಲ್ಲಿ ಉದ್ಯೋಗ ಸೇರಿದಂತೆ ಇತರೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನು ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಪಡೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ’ ಎಂದು ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>