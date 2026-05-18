ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್‌ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಸಲೀಮಾ ಸಾರಥ್ಯ

ಬೆಂಗಳೂರು/ ನವದೆಹಲಿ: ಭಾರತ ಸೀನಿಯರ್ ಮಹಿಳಾ ಹಾಕಿ ತಂಡವು ಇದೇ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯಕ್ಕೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದು, ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯನ್ನು ಆಡಲಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ನಾಯಕತ್ವದಲ್ಲಿ 22 ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ತಂಡವನ್ನು ಸೋಮವಾರ ಹಾಕಿ ಇಂಡಿಯಾ ಪ್ರಕಟಿಸಿದೆ.

ಡಿಫೆಂಡರ್ಗಳಾದ ಲಾಲ್ಥಂಟಲುವಾಂಗಿ ಹಾಗೂ ಶಿಲ್ಪಿ ಡಬಾಸ್ ಅವರು ಭಾರತ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳು ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ರಮವಾಗಿ ಮೇ 26, 27, 29 ಹಾಗೂ 30ರಂದು ನಡೆಯಲಿವೆ.

ಸಲೀಮಾ ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಗೈರಾಗಿದ್ದರು. ಹಂಗಾಮಿ ನಾಯಕಿ ನವನೀತ್ ಕೌರ್ ಅವರು ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದರು. ಭಾರತ ತಂಡವು ನಾಲ್ಕು ಪಂದ್ಯಗಳ ಸರಣಿಯಲ್ಲಿ 2–2 ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿತ್ತು.

ಅನುಭವಿ ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ ಸವಿತಾ ಪೂನಿಯಾ, ಫಾರ್ವರ್ಡ್ ನವನೀತ್ ಕೌರ್, ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರಾದ ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ಸೋನಂ ಹಾಗೂ ಹೀನಾ ಬಾನೊ ಅವರು ತಂಡದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.

ಎಫ್ಐಎಚ್ ಮಹಿಳಾ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ 2025–26ರ ಟೂರ್ನಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಭಾರತ ತಂಡವು ಈ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯು ನ್ಯೂಜಿಲೆಂಡ್ನ ಆಕ್ಲೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ಜೂನ್ 15ರಿಂದ 21ರ ವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಎಂಟು ತಂಡಗಳಿರುವ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಗೆದ್ದರೆ, ಭಾರತ ತಂಡಕ್ಕೆ ಎಫ್ಐಎಚ್ ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ನಲ್ಲಿ ಆಡುವ ಅವಕಾಶ ಸಿಗಲಿದೆ.

ತಂಡ ಹೀಗಿದೆ: ಗೋಲ್ಕೀಪರ್ಸ್: ಸವಿತಾ ಪೂನಿಯಾ, ಬಿಚೂ ದೇವಿ ಖಾರೀಬಾಮ್. ಡಿಫೆಂಡರ್ಸ್: ನಿಕ್ಕಿ ಪ್ರಧಾನ್, ಇಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ, ಸುಶೀಲಾ ಚಾನು ಪುಖರಂಬಮ್, ಲಾಲ್ಥಂಟಲುವಾಂಗಿ, ಜ್ಯೋತಿ, ಶಿಲ್ಪಿ ಡಬಾಸ್. ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡರ್ಸ್: ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ (ನಾಯಕಿ), ಲಾಲರೆಮ್ಸಿಯಾಮಿ, ನೇಹಾ, ಸಾಕ್ಷಿ ರಾಣಾ, ಸುನೆಲಿತಾ ಟೊಪ್ಪೊ, ದೀಪಿಕಾ ಸೊರೆಂಗ್, ಸೋನಂ. ಫಾರ್ವರ್ಡ್: ನವನೀತ್ ಕೌರ್, ಬಲಜೀತ್ ಕೌರ್, ದೀಪಿಕಾ, ಅನು, ಇಶಿಕಾ, ಹೀನಾ ಬಾನೊ, ರುತುಜಾ ಪಿಸಾಳ್.

'ಸರಣಿ ಜಯದತ್ತ ತಂಡದ ಚಿತ್ತ'

'ಬಲಿಷ್ಠ ಅರ್ಜೆಂಟೀನಾ ಎದುರಿನ ಸರಣಿಯನ್ನು ಸಮಬಲ ಸಾಧಿಸಿರುವುದು ತಮ್ಮ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರ ಆತ್ಮವಿಶ್ವಾಸ ಹೆಚ್ಚಿಸಿದೆ. ಅನುಭವಿಗಳು ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಮುಖಗಳ ಮಿಶ್ರಣ ಹೊಂದಿರುವ ತಂಡವು ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದ ಸವಾಲನ್ನು ಎದುರಿಸಲು ಉತ್ಸುಕವಾಗಿದೆ' ಎಂದು ಭಾರತ ತಂಡದ ನಾಯಕಿ ಸಲೀಮಾ ಟೆಟೆ ಅವರು 'ಪ್ರಜಾವಾಣಿ'ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು.

'ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಸರಣಿ ಜಯಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಮೊದಲ ಗುರಿ. ಆ ನಂತರ ನೇಷನ್ಸ್ ಕಪ್ ಗೆದ್ದು ಪ್ರೊ ಲೀಗ್ಗೆ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆಯುವ ಸವಾಲು ನಮ್ಮೆದುರಿಗೆ ಇದೆ. ಕೋಚ್ ಸ್ಯೋರ್ಡ್ ಮರಿನ್ ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಈ ಹಿಂದೆಯೂ (2017ರಿಂದ 2021) ಆಡಿದ್ದೆ. ಅವರು ಮತ್ತೆ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ಮರಳಿದ್ದು ಅವರ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಉನ್ನತ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲು ಎದುರು ನೋಡುತ್ತಿದ್ದೇವೆ' ಎಂದರು.

'ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಪ್ರವಾಸದ ಪೂರ್ವಾಭ್ಯಾಸಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಂಗಳೂರಿನ 'ಸಾಯ್'ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಶಿಬಿರದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಹಾಗೂ ಉದಯೋನ್ಮುಖ ಆಟಗಾರ್ತಿಯರು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಕಠಿಣ ಅಭ್ಯಾಸ ನಡೆಸಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸರಣಿಯು ನಮ್ಮ ತಂತ್ರಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷೆಗೊಡ್ಡಲು ಮತ್ತು ನಾವು ಉತ್ತಮ ತಂಡವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ ಒದಗಿಸಲಿದೆ' ಎಂದು ಹೇಳಿದರು.

'ಅನುಭವಿಗಳೊಂದ