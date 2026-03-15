<p><strong>ಕರಾಚಿ</strong>: ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ತಂಡದ ಮಾಜಿ ನಾಯಕ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅಹಮದ್ ಅವರು ಎಲ್ಲ ಮಾದರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ಗೆ ಭಾನುವಾರ ನಿವೃತ್ತಿ ಘೋಷಿಸಿದರು.</p>.<p>'ಮೂರೂ ಮಾದರಿಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗುತ್ತೇನೆಂದು ಕನಸಿನಲ್ಲೂ ಭಾವಿಸಿರಲಿಲ್ಲ. 2006ರಲ್ಲಿ 19 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರ ಏಕದಿನ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಗೆದ್ದಿದ್ದು ಹಾಗೂ 2017ರ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿ ಜಯಿಸಿದ್ದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಕ್ಷಣ' ಎಂದು ಸರ್ಫರಾಜ್ ಪ್ರಕಟಣೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಅವರು, ಐಸಿಸಿ ಟೂರ್ನಿಗಳ ಎರಡು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ವಿರುದ್ಧ ಪಾಕ್ ತಂಡಕ್ಕೆ ಜಯ ತಂದುಕೊಟ್ಟ ಏಕೈಕ ನಾಯಕ ಎನಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಕೆಟ್ ಕೀಪರ್– ಬ್ಯಾಟರ್ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರು 54 ಟೆಸ್ಟ್, 177 ಏಕದಿನ ಹಾಗೂ 61 ಟಿ20 ಪಂದ್ಯಗಳನ್ನು ಆಡಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ರಮವಾಗಿ 3,031, 2,315 ಹಾಗೂ 818 ರನ್ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೂರೂ ಮಾದರಿ ಸೇರಿ 100 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು 2023ರ ಡಿಸೆಂಬರ್ನಲ್ಲಿ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವಿರುದ್ಧ ಪರ್ತ್ನಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಟೆಸ್ಟ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಕೊನೆಯ ಬಾರಿಗೆ ಆಡಿದ್ದರು.</p>.<p><strong>ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಕ?</strong></p>.<p>ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮಂಡಳಿಯು (ಪಿಸಿಬಿ) ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರನ್ನು ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಮುಖ್ಯ ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಆಸಕ್ತಿ ತೋರಿದೆ. ಇದೀಗ, 38 ವರ್ಷದ ಸರ್ಫರಾಜ್ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ನಿವೃತ್ತಿಯನ್ನು ಪ್ರಕಟಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅವರನ್ನು ಕೋಚ್ ಆಗಿ ನೇಮಿಸಲು ಪಿಸಿಬಿಗೆ ಎದುರಾಗಿದ್ದ ಅಡಚಣೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಮೂಲವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ.</p>.<p>ಪಾಕ್ ಟೆಸ್ಟ್ ತಂಡದ ಹಂಗಾಮಿ ಕೋಚ್ ಆಗಿದ್ದ ಅಜರ್ ಮಹಮೂದ್ ಅವರೊಂದಿಗಿನ ಒಪ್ಪಂದವನ್ನು ಪಿಸಿಬಿ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿತ್ತು. ಸರ್ಫರಾಜ್ ಅವರು ಪಾಕಿಸ್ತಾನ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ತಂಡದ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸದಸ್ಯರಾಗಿ ಈಚೆಗೆ ನೇಮಕವಾಗಿದ್ದರು.</p>