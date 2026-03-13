ಬಾಸೆಲ್ (ಪಿಟಿಐ): ಸ್ವಿಸ್ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 300 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದ್ದ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಶುಕ್ರವಾರ ಗಾಯದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಿಂದ ಹಿಂದೆ ಸರಿದರು. ಅಗ್ರಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿಯು ಎಂಟರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಡೆನ್ಮಾರ್ಕ್ನ ಕ್ರಿಸ್ಟಿಯನ್ ಫೌಸ್ಟ್ ಕ್ಜೇರ್ ಮತ್ತು ರಾಸ್ಮಸ್ ಕ್ಜೇರ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಿತ್ತು. ಶರವೇಗದ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಹೊಡೆತಕ್ಕೆ ಹೆಸರಾದ 25 ವರ್ಷದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರು ಬಲಭುಜದ ನೋವಿನಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 2023ರಲ್ಲಿ ಅವರು ಗಂಟೆಗೆ 565 ಕಿ.ಮೀ. ವೇಗದ ಸ್ಮ್ಯಾಷ್ ಪ್ರಯೋಗಿಸಿ ವಿಶ್ವದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿದ್ದರು. 'ಅದು ಹಳೆಯ ಗಾಯ. ಸಾತ್ವಿಕ್ ಅವರು ಆ ಗಾಯದಿಂದ ಬೇಗನೇ ಚೇತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ವಾರ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಬೇಕಾಗಬಹುದು' ಎಂದು ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಕೋಚ್ ಟಾನ್ ಕಿಮ್ ಹರ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಗುರುವಾರ ನಡೆದ ಪ್ರಿಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ 21-15, 15-21, 28-26ರಿಂದ ಜಪಾನ್ನ ಹಿರೋಕಿ ಒಕಮುರಾ ಮತ್ತು ಕ್ಯೋಹೆ ಯಮಶಿತಾ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು. ತೀವ್ರ ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನಿಂದ ಕೂಡಿದ್ದ ಈ ಪಂದ್ಯವು 74 ನಿಮಿಷ ನಡೆದಿತ್ತು.

ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಅವರು ಮುಂದಿನ ಏಪ್ರಿಲ್ 7ರಿಂದ 12ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿರುವ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಣಕ್ಕಿಳಿಯಲಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಜೋಡಿ 2023ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನು ಗೆದ್ದಿತ್ತು.

ತರುಣ್ ಮುನ್ನಡೆ: ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಉಳಿದಿರುವ ಭಾರತದ ಏಕೈಕ ಭರವಸೆಯಾಗಿರುವ ತರುಣ್ ಮನ್ನೆಪಲ್ಲಿ ಅವರು ಪುರುಷರ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ ಫೈನಲ್ ತಲುಪಿದರು. 16ರ ಘಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 21–14, 22–20ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಜಸ್ಟಿನ್ ಹೋ ಅವರನ್ನು ಮಣಿಸಿದರು. ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಆಂಥೋನಿ ಗಿಂಟಿಂಗ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.