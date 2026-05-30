<p><strong>ಸಿಂಗಪುರ:</strong> ಭಾರತದ ದಿಗ್ಗಜ ಜೋಡಿಯಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರ ಕ್ರಮಾಂಕದ ಜೋಡಿಯಾದ ಕಿಮ್ ವಾನ್ ಹೊ ಮತ್ತು ಸಿಯೊ ಸಿಯುಂಗ್ ಜೇ ಅವರಿಗೆ ನೇರ ಆಟಗಳಿಂದ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಫೈನಲ್ಗೆ ಹೆಜ್ಜೆಯಿಟ್ಟರು.</p>.<p>ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಶನಿವಾರ 52 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ 21–19, 21–18 ರಿಂದ ಕೊರಿಯಾದ ಎದುರಾಳಿಗಳನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲಾ ಮತ್ತು ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಜೋಡಿಯ ಓಟಕ್ಕೆ ವಿರಾಮ ಬಿತ್ತು. ಜಪಾನ್ನ ಯುಯಿಚಿ ಶಿಮೋಗಮಿ– ಸಯಾಕಾ ಹೊಬರಾ ಜೋಡಿ 21–16, 17–21, 21–13 ರಿಂದ ಧ್ರುವ್– ತನಿಶಾ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>