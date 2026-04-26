ಕೈರೊ (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ವಂಶಿಕಾ ಚೌಧರಿ ಹಾಗೂ ಚಿರಾಗ್ ಶರ್ಮಾ ಜೋಡಿಯು ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಜೂನಿಯರ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ 10 ಮೀ. ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಶನಿವಾರ ಸ್ವರ್ಣಕ್ಕೆ ಗುರಿಯಿಟ್ಟಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಫೈನಲ್ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 484.3 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿತು. ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಧ್ವಜದಡಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿರುವ ಬೆಲರೂಸ್ನ ಅಲಿಯಾಕ್ಸಾಂಡ್ರಾ ಪಿಯಟ್ರೊವಾ ಹಾಗೂ ಮಿಕಿಟ ದೌಬಶ್ ಅವರು (467.6 ಅಂಕ) ರಜತ ಪದಕ ಜಯಿಸಿದರು. ಕಣದಲ್ಲಿದ್ದ ಭಾರತದ ಮತ್ತೊಂದು ಜೋಡಿ ಮೋಹಿನಿ ಸಿಂಗ್– ಹಿಮಾಂಶು ರಾಣಾ (407.4) ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು.</p>.<p>ಒಟ್ಟಾರೆ 14 ಪದಕ (5 ಸ್ವರ್ಣ, 5 ಬೆಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ 4 ಕಂಚು) ಜಯಿಸಿರುವ ಭಾರತ ತಂಡವು ಪದಕಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಅಗ್ರಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಮುಂದುವರಿದಿದೆ. ಕೊನೆಯ ದಿನವಾದ ಭಾನುವಾರ ಜೂನಿಯರ್ ಪುರುಷರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್ ತ್ರೀ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಮಿಶ್ರ ತಂಡ ವಿಭಾಗದ ಸ್ಪರ್ಧೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>