ಶೂಟಿಂಗ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಇಂದಿನಿಂದ

<p>ಗ್ರೆನೆಡಾ (ಸ್ಪೇನ್), (ಪಿಟಿಐ): ಭಾರತದ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ರೈಫಲ್ ಶೂಟರ್ಗಳು, ಸೋಮವಾರ ಇಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುವ ಋತುವಿನ ಮೊದಲ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಶೂಟಿಂಗ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ, ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸುವ ವಿಶ್ವಾಸದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಹೋದ ವರ್ಷ ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆಯೊಡನೆ ಕೆಲವು ಮೈಲಿಗಲ್ಲುಗಳನ್ನೂ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮೊರಕೊದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಶಾಟ್ಗನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತದ ನಿರ್ವಹಣೆ ಕಳಪೆಯಾಗಿತ್ತು. ಭಾರತ ಒಂದೂ ಪದಕ ಗೆದ್ದಿರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕವಾಗಿ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಮತ್ತು ರೈಫಲ್ ಶೂಟಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಭಾರತ ಉತ್ತಮ ಸಾಧನೆ ತೋರಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಲ್ಲಿ ಉಮೇದು ಇದೆ.</p>.<p>ತಂಡದಲ್ಲಿ ರಿದಂ ಸಾಂಗ್ವಾನ್, ಅಂಜುಮ್ ಮೌದ್ಗಿಲ್ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲಿ ಘೋಷ್ ಅಂಥ ಒಲಿಂಪಿಯನ್ಗಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಒಂದೇ ಒಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವಳಿ ಪದಕ ಗಳಿಸಿದ್ದ ಮನು ಭಾಕರ್ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿಲ್ಲ.</p>.<p>ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ತಂಡದ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಡಲು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಫೆಡರೇಷನ್ ಸರದಿ (ರೊಟೇಷನ್) ನೀತಿ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮನು, ಸುರುಚಿ ಇಂದರ್ ಸಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಸಾಮ್ರಾಟ್ ಅವರು ಮ್ಯೂನಿಚ್ನಲ್ಲಿ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳು ನಡೆಯುವ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಪಡೆಯುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಿದಂ ಅವರು ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಆಯ್ಕೆಗೆ ರೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಉಳಿಯಬೇಕಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಬೇಕಾಗಿದೆ. ಈ ಹಿಂದೆ ಅವರು ವಿಶ್ವಕಪ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ಪದಕ ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದರು. 2024ರ ಕೈರೊ ವಿಶ್ವಕಪ್ನ ಏರ್ ಪಿಸ್ತೂಲ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. 2024ರ ದೆಹಲಿ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಫೈನಲ್ನಲ್ಲೂ ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ನಿಂಗ್ಬೊದಲ್ಲಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದ್ದರು. ಹೀಗಾಗಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಕೂಟ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ.</p>.<p>ಅಂಜುಂ ಮತ್ತು ಮೆಹುಲಿ ಕೂಡ ವರ್ಷದ ಮೊದಲ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡುವ ತವಕದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ.ಮೆಹುಲಿ 2023ರ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚು ಗಳಿಸಿದ್ದರು. ಅವರು 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ಜಕಾರ್ತಾದಲ್ಲಿ (2024) ಮತ್ತು ಅಲ್ಮಾಟಿಯಲ್ಲಿ (2025) ನಾಲ್ಕನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದ್ದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳೆಯರ 50 ಮೀ. ರೈಫಲ್ ತ್ರಿ ಪೊಷಿಷನ್ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಅಂಜುಂ ಲಯಕ್ಕೆ ಮರಳುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಈ ವರ್ಷದ ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ನಡೆದ ಏಷ್ಯನ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ ಕಂಚಿನ ಪದಕ ಪಡೆದಿದ್ದು ಅವರಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಾಸ ಮೂಡಿಸಿದೆ.</p>.<p>ವಾಕ್ ಮತ್ತು ಶ್ರವಣದೋಷ ಹೊಂದಿರುವ ರೈಫಲ್ ಶೂಟರ್ ಧನುಷ್ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಸುಮಾರು ಮೂರು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಮರಳಿದ್ದಾರೆ. 23 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಈ ಶೂಟರ್ 2022ರಲ್ಲಿ ಬಾಕುವಿನಲ್ಲಿ (ಅಜರ್ಬೈಜಾನ್) ಕೊನೆಯ ಬಾರಿ ಸ್ಪರ್ಧಿಸಿದ್ದರು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಟೋಕಿಯೊ ಡೆಫಿಲಿಂಪಿಕ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು 10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್ನಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ದಾಖಲೆಯ 252.2 ಸ್ಕೋರ್ನೊಡನೆ ಚಿನ್ನ ಗೆದಿದ್ದರು. ತಂಡದಲ್ಲಿ ಅರ್ಷದೀಪ್ ಸಿಂಗ್ (10 ಮೀ. ಏರ್ ರೈಫಲ್), ವಿಜಯವೀರ್ ಸಿಧು (25 ಮೀ. ರ್ಯಾಪಿಡ್ಫೈರ್) ಅಂಥ ಅನುಭವಿಗಳಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em><br />260406-51-1730550804</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>