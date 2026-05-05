ಅಲ್ಮಾಟಿ (ಕಜಾಕಸ್ತಾನ), (ಎಎಫ್ಪಿ): ಭಾರತದ ಶೂಟರ್ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಸೋಮವಾರ ಆರಂಭಗೊಂಡ ಐಎಸ್ಎಸ್ಎಫ್ ಶಾಟ್ಗನ್ ವಿಶ್ವಕಪ್ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ದಿನ ನೀರಸ ಪ್ರದರ್ಶನ ನೀಡಿದರು.</p>.<p>ಚಂಡೀಗಢದ ಗನೀಮತ್ ಸೆಖೋನ್ ಮಹಿಳೆಯರ ಸ್ಕೀಟ್ ಅರ್ಹತಾ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ 75ರಲ್ಲಿ 70 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅಗ್ರ ಎಂಟರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆಯಲು ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಅಂಕ ಕೊರತೆಯಾಯಿತು. ಆದರೆ, ಎರಡನೇ ಹಂತದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅವರು ಫೈನಲ್ ಪ್ರವೇಶದ ಹಾದಿಯನ್ನು ಜೀವಂತವಾಗಿ ಉಳಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಸೆಖೋನ್ ಅವರು 2021ರಲ್ಲಿ ನವದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ನಡೆದ ವಿಶ್ವಕಪ್ನಲ್ಲಿ ಪದಕ ಗೆದ್ದ ಭಾರತದ ಮೊದಲ ಮಹಿಳಾ ಸ್ಕೀಟ್ ಶೂಟರ್ ಎಂಬ ಹೆಗ್ಗಳಿಕೆಗೆ ಪಾತ್ರರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಪುರುಷರ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅನುಭವಿ ಮೈರಾಜ್ ಅಹ್ಮದ್ ಖಾನ್ ಒಟ್ಟು 71 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 27ನೇ ಸ್ಥಾನ ಗಳಿಸಿದರು. 25 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಅವರು ನಂತರ 23 ಮತ್ತು 23 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು.</p>.<p>ಒಲಿಂಪಿಯನ್ ಅನಂತ್ಜೀತ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರೂ 25 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ ಅಭಿಯಾನ ಆರಂಭಿಸಿ ನಂತರ ಕ್ರಮವಾಗಿ 23, 21 ಅಂಕ ಗಳಿಸಿದರು. ಗುರ್ಜೋತ್ ಸಿಂಗ್ ಒಟ್ಟು 70 ಅಂಕಗಳೊಂದಿಗೆ 33ನೇ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದರು.</p>.<p><em>ಮೂಲತಃ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಮುದ್ರಣ ಆವೃತ್ತಿಯಿಂದ ಇದನ್ನು ಪಡೆಯಲಾಗಿದೆ. ಎಐ ನೆರವಿನ ವರ್ಗೀಕರಣದಿಂದಾಗಿ ವಿಭಾಗ ಮತ್ತು ಬಳಸಿರುವ ಪ್ರಾತಿನಿಧಿಕ ಚಿತ್ರ ತಪ್ಪಾಗಿರಬಹುದು. ಸುದ್ದಿಯ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಇಲ್ಲ</em>