ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್: ಕ್ರಿಸ್ಟಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿದ ಪ್ರಣಯ್

<p><strong>ಸಿಂಗಪುರ:</strong> ಭಾರತದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಎಚ್.ಎಸ್.ಪ್ರಣಯ್ ಮೂರು ಗೇಮ್ಗಳ ರೋಚಕ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಇಂಡೊನೇಷ್ಯಾದ ಜೊನಾಥನ್ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಆಘಾತ ನೀಡಿ ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಟೂರ್ನಿಯ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರು.</p>.<p>33 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಪ್ರಣಯ್ ಸುಮಾರು ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಡೆದ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ 10–21, 21–12, 21–18 ರಿಂದ ಐದನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ವಿಶ್ವ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲೂ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ಐದನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪ್ರಣಯ್ ಅವರಿಗೆ ಐದು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಸ್ಟಿ ವಿರುದ್ಧ ಮೊದಲ ಗೆಲುವು ಆಗಿದೆ.</p>.<p>ಭಾರತದ ಆಟಗಾರ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮಾಜಿ ವಿಶ್ವ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಲೋಹ್ ಕೀನ್ ಯೆವ್ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.</p>.<p>ಮಿಶ್ರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಧ್ರುವ್ ಕಪಿಲ– ತನಿಶಾ ಕ್ರಾಸ್ಟೊ ಅವರೂ ಎರಡನೇ ಸುತ್ತಿಗೆ ಮುನ್ನಡೆದರು. ಈ ಜೋಡಿ 21–14, 20–22, 21–13 ರಿಂದ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ವಾಂಗ್ ಟಿಯೆನ್ ಸಿ– ಲಿಮ್ ಚಿಯೆವ್ ಸಿಯೆನ್ ಜೋಡಿಯನ್ನು ಮಣಿಸಿತು.</p>.<p>ಆದರೆ ಕಿದಂಬಿ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಮತ್ತು ಮಾಳವಿಕಾ ಬನ್ಸೋಡ್ ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲ ಸುತ್ತನ್ನು ದಾಟಲಾಗಲಿಲ್ಲ. ವಿಶ್ವದ ಮಾಜಿ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ ಶ್ರೀಕಾಂತ್ 20–22, 21–19, 17–21 ರಿಂದ ಸ್ಥಳೀಯ ತಾರೆ ಲೋಹ್ ಕೀನ್ ಯೆವ್ ಅವರಿಗೆ ಮಣಿಸಿದರು.</p>.<p>ಮಹಿಳಾ ಸಿಂಗಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಮಾಳವಿಕಾ 21–11, 19–21, 12–21 ರಲ್ಲಿ ಚೀನಾ ತೈಪೆಯ ಲಿನ್ ಸಿಯಾಂಗ್ ಟಿ ಅವರೆದುರು ಸೋಲನುಭವಿಸಿದರು.</p>