ಸಿಂಗಪುರ ಓಪನ್ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ | ಸಿಂಧು ನಿರ್ಗಮನ; ಸಾತ್ವಿಕ್–ಚಿರಾಗ್ ಸೆಮಿಗೆ

<p><strong>ಸಿಂಗಪುರ:</strong> ಭಾರತದ ಪಿ.ವಿ.ಸಿಂಧು ಅವರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಬಲ ಎದುರಾಳಿ ಹಾಗೂ ವಿಶ್ವದ ಅಗ್ರಮಾನ್ಯ ಆಟಗಾರ್ತಿ ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್ ಅವರಿಗೆ ಸಿಂಪುರ ಓಪನ್ ಸೂಪರ್ 750 ಟೂರ್ನಿಯ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ನಲ್ಲಿ ಸೋಲುವ ಮೊದಲು ಹೆಚ್ಚೇನೂ ಪ್ರತಿರೋಧ ತೋರಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಪುರುಷರ ಡಬಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಸಾತ್ವಿಕ್ ಸಾಯಿರಾಜ್ ರಣಕಿರೆಡ್ಡಿ– ಚಿರಾಗ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋಡಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ಗೆ ಮುನ್ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಶುಕ್ರವಾರ ನಡೆದ ಕ್ವಾರ್ಟರ್ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಆಟದ ಮೇಲೆ ಅಮೋಘ ನಿಯತಂತ್ರಣ, ಕೌಶಲ ಮತ್ತು ನಿರ್ಣಾಯಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗೈ ಸಾಧಿಸಿದ ಆನ್ ಸೆ ಯಂಗ್ 21–17, 21–14 ರಿಂದ ಎರಡು ಬಾರಿಯ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಪದಕ ವಿಜೇತೆಯನ್ನು ಸೋಲಿಸಿದರು. ಸಿಂಧು, 48 ನಿಮಿಷಗಳವರೆಗೆ ನಡೆದ ಈ ಪಂದ್ಯದ ಕೆಲವು ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನೈಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ತೋರಿದರು.</p>.<p>ಹಾಲಿ ಒಲಿಂಪಿಕ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಆನ್ ಸೆ ಅವರು ಸಿಂಧು ವಿರುದ್ಧ ಮುಖಾಮುಖಿಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಿನ ದಾಖಲೆಯನ್ನು 9–0 ಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಿದರು. ಈ ಹಣಾಹಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಮಾತ್ರ ಸಿಂಧು (2023ರ ಬ್ಯಾಡ್ಮಿಂಟನ್ ಏಷ್ಯಾ ಚಾಂಪಿಯನ್ಷಿಪ್ನಲ್ಲಿ) ಒಂದು ಗೇಮ್ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಕ್ತರಾಗಿದ್ದರು.</p>.<p>ಏಷ್ಯನ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಹಾಗೂ ಈ ಟೂರ್ನಿಯಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕ ಪಡೆದಿರುವ ಸಾತ್ವಿಕ್– ಚಿರಾಗ್ ಜೋಡಿ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಹಿನ್ನಡೆಯಿಂದ ಚೇತರಿಸಿ ಮಲೇಷ್ಯಾದ ಖಾಯ್ ಷಿಂಗ್ ಕಾಂಗ್– ಆರನ್ ಥಾಯ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿ ಸೆಮಿಫೈನಲ್ ತಲುಪಿತು. ಒಂದು 65 ನಿಮಿಷ ನಡೆಯಿತು.</p>.<p>ಭಾರತದ ಜೋಡಿ ಮುಂದಿನ ಸುತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅಗ್ರ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ಕಿಮ್ ವಾನ್ ಹೊ –ಸಿಯೊ ಸಿಯುಂ್ ಜೇ ಅವರನ್ನು ಎದುರಿಸಲಿದೆ. ಕೊರಿಯಾದ ಈ ಜೋಡಿ ಏಳನೇ ಶ್ರೇಯಾಂಕದ ತಕುರೊ ಹೊಕಿ– ಯುಗೊ ಕೊಬಯಾಶಿ ಜೋಡಿಯನ್ನು 21–19, 21–18 ರಿಂದ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಿತು.</p>.<div><p><strong>ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಆ್ಯಪ್ ಇಲ್ಲಿದೆ: <a href="https://play.google.com/store/apps/details?id=com.tpml.pv">ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ </a>| <a href="https://apps.apple.com/in/app/prajavani-kannada-news-app/id1535764933">ಐಒಎಸ್</a> | <a href="https://whatsapp.com/channel/0029Va94OfB1dAw2Z4q5mK40">ವಾಟ್ಸ್ಆ್ಯಪ್</a>, <a href="https://www.twitter.com/prajavani">ಎಕ್ಸ್</a>, <a href="https://www.fb.com/prajavani.net">ಫೇಸ್ಬುಕ್</a> ಮತ್ತು <a href="https://www.instagram.com/prajavani">ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಂ</a>ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಜಾವಾಣಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಿ.</strong></p></div>